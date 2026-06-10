Anthony Gordon lideró goleada de Inglaterra sobre Costa Rica en amistoso premundialista

Inglaterra no se dejó intimidar por la tormenta eléctrica que retrasó su último amistoso de preparación para el Mundial 2026 y goleó a Costa Rica 3-0 en Orlando este miércoles, con Anthony Gordon, flamante incorporación del Barcelona, como figura del partido.

El extremo inglés brilló con un gol y una asistencia, haciendo méritos para ser titular por delante de Marcus Rashford en el debut mundialista de Inglaterra ante Croacia el 17 de junio.

El partido comenzó con una hora de retraso por culpa de unos rayos y de lluvias torrenciales que anegaron el Inter&Co Stadium de la ciudad floridana.

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La experiencia podría resultar útil para Inglaterra en las próximas semanas, ya que los retrasos por condiciones meteorológicas podrían tener un impacto significativo en la Copa del Mundo más grande de la historia, que arranca este jueves.

El seleccionador Thomas Tuchel presentó un 11 de gala, similar al que podría debutar contra Croacia, y no hizo cambios hasta pasada la hora de juego.

Gordon y el centrocampista Jude Bellingham salieron reforzados del partido.

El primero parece aventajar a Morgan Rogers en la pugna por ocupar el puesto detrás del capitán Harry Kane en ataque.

En una buena jugada, el nuevo extremo del Barcelona se deshizo de su marcador, llegó a la línea de fondo y puso el balón atrás para que Declan Rice abriera el marcador en el minuto 9.

Kane fue uno de los seis cambios realizados por Tuchel poco después de la hora de juego.

En ausencia del capitán, Gordon lanzó el penalti conseguido cuando el disparo de Eberechi Eze golpeó en el brazo de un defensor costarricense.

El papel de Bellingham en el 11 titular de Tuchel había sido cuestionado, pero el jugador del Real Madrid demostró su clase con una conducción zigzagueante dentro del área que dejó el penalti en bandeja para Eze.

Gordon ejecutó la pena máxima con autoridad para anotar su tercer gol internacional.

Rogers desperdició una oportunidad inmejorable para el tercero tras recibir un pase exquisito de Eze, que lo dejó mano a mano con el portero.

Sin embargo, el centrocampista del Aston Villa sí intervino en el tercer tanto cuando su disparo le quedó a Ollie Watkins para sentenciar el marcador.

Inglaterra desplazará ahora su campamento base a Kansas City con la moral alta.

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Pese a no haber conquistado ningún título importante en 60 años, el equipo figura entre los grandes favoritos al Mundial tras una serie de decepciones bajo las órdenes de Gareth Southgate.

Tras su inicio contra Croacia, se medirá a Ghana y Panamá en el Grupo L.

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