Iván Barton, árbitro Colombia vs. Suiza, había sido suspendido en su país antes de llegar al Mundial

Iván Barton, de El Salvador, será el árbitro del encuentro por los octavos de final entre Colombia y Suiza. El centroamericano, quien dirigirá su tercer partido en el Mundial, tiene un antecedente polémico en la liga de su país. Aunque es catalogado como uno de los jueces con mayor experiencia en su confederación al tener apariciones en competencias como Juegos Olímpicos, mundiales juveniles y Mundial de Clubes, también hubo un momento en este año que marcó su carrera como árbitro. Ocurrió en la jornada 8 del Clausura 2026 de la liga de El Salvador. En ese partido que terminó con marcador 0-0, entre C.D. Águila y Alianza F.C., según medios locales, Barton tuvo algunos errores que habrían incidido en el resultado entre los dos clubes. Ambos técnicos criticaron el actuar del colegiado en dicho encuentro.

Dichos reclamos, al parecer, generaron que la Federación Salvadoreña de Fútbol suspendiera por dos fechas al juez de 35 años. Esto ocurrió en el mes de febrero del presente año. La decisión se dio a conocer en su momento a través de un comunicado del máximo órgano del fútbol de El Salvador. “con base a los criterios existentes de la Comisión de Árbitros, como estructura permanente de la FESFUT, esta comisión tomó la decisión de sancionar con dos juegos de suspensión al árbitro Iván Barton”, dice el documento publicado en ese instante.

Con este comunicado se anunció en febrero la suspensión de Iván Barton. Foto: FESFUT

La Federación de ese país también dio instrucciones sobre la suspensión de Barton para que la comisión arbitral trabajara en una propuesta de ampliación del “marco reglamentario y disciplinario de la actuación arbitral” Lea también: Iván Barton será el árbitro de Colombia vs. Suiza: conozca al controvertido juez salvadoreño Barton, de 35 años, cuenta con una licenciatura en Ciencias Químicas. Desde el año 2018 cuenta con la escarapela Fifa y ha tenido presencia en competencias de Concacaf y a nivel internacional como el Mundial Catar 2022 y el Mundial Norteamérica 2026.

En el actual certamen, ha dirigido Japón vs Suecia y Paraguay vs Turquía, ambos por la fase de grupos. Justo en este último quedó en el recuerdo al ser el juez que estrenó la “Ley Vinicius”al expulsar al paraguayo Miguel Almirón por dirigirse a un rival tapándose la boca, una norma que se estrena en el actual torneo y que busca castigar a quienes se dirijan a sus oponentes con intenciones discriminatorias.