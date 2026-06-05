Escándalo: Japón amagó con abandonar sede en México por mal estado de las canchas a días de iniciar el Mundial

A una semana de que inicie el Mundial United 2026, la selección de Japón generó una polémica luego de que quisiera entrenar en México y no encontraran una cancha en óptimas condiciones. Fue tanta la molestia que los nipones amagaron con desplazar su concentración a otro país. Los “Samuráis azules” llegaron a territorio mexicano el pasado martes, 2 de junio. Su arribo se produjo específicamente a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde fueron recibidos con entusiasmo por aficionados y autoridades locales. Los asiáticos eligieron este lugar para realizar un campamento de preparación previo al inicio del Mundial, con el objetivo de climatizarse a las altas temperaturas y la humedad de la región antes de partir hacia su base oficial en Nashville, Tennessee (EE. UU.). Lea también: Alerta en México por protestas de profesores a una semana del inicio del Mundial, ¿hay riesgo? Al día siguiente, los orientales se desplazaron al Centro de Entrenamiento de Tigres (CET) a hacer su respectivo entrenamiento; sin embargo, allí comenzaron los problemas logísticos para los japoneses. Según imágenes de medios locales, el césped presentaba parches de tierra y no cumplía con los estándares mínimos requeridos para una selección mundialista. El estado de las canchas generó un sentimiento de miedo entre algunos futbolistas por la posibilidad de sufrir una lesión a pocos días del debut. Uno de los que se manifestó sobre lo ocurrido es el jugador de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, quien afirmó que la superficie donde hicieron los trabajos iniciales “no estaba a nivel del Mundial”.

El atacante japonés explicó ante los medios que el mal estado del terreno los obligó a modificar el plan de trabajo para evitar accidentes físicos: “Tuvimos que cambiar un poco el entreno porque nos podíamos romper, el campo no estaba bien”, declaró. El estado de las canchas generó una molestia importante, al punto de que los japoneses consideraron seriamente abandonar México de forma prematura. El plan original era permanecer en territorio mexicano hasta el 7 de junio antes de partir a su sede oficial en Estados Unidos; sin embargo, meditaron viajar anticipadamente a este lugar. El problema no fue solamente con la sede del Club Tigres, pues los orientales también intentaron entrenar en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); sin embargo, las condiciones tampoco fueron satisfactorias para el cuerpo técnico.

La solución llegó gracias al Club Rayados de Monterrey que facilitó sus instalaciones de primer nivel en El Barrial, su sede deportiva. Para esto, la selección de Túnez, que tenía reservadas las instalaciones de Rayados, también permitió que Japón las utilizara durante unos días.

Justamente la selección africana será rival de Japón el 20 de junio en Monterrey. Este encuentro pasará a la historia como el partido 1.000 en la historia de los mundiales. Los nipones, en cabeza de Kubo, le agradecieron a Túnez y a Rayados de Monterrey el gesto.

Estado de las canchas en Estados Unidos y México genera temor entre los futbolistas

Al mal rato que vivió Japón con las canchas para su entrenamiento se le suma un video que genera dudas sobre el estado del césped en los estadios que recibirán la Copa del Mundo. Los protagonistas fueron los jugadores de Senegal, quienes al probar el Trionda, balón oficial de United 2026, colocándolo a botar en el terreno de juego, notaron que este no rebotaba como lo debería de hacer un balón de fútbol.

Aunque el video corresponde al Bank of America Stadium, estadio que no será parte de los 16 mundialistas, si despierta una de las quejas que se presentaron en la pasada Copa América 2024 que se hizo en Estados Unidos y que sirvió junto al Mundial de Clubes 2025 como prueba para este torneo. Siga leyendo: ¿Así van a ser los estadios del Mundial? Varias canchas que han recibido quejas en la Copa América se usarán en el 2026 Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Hace dos años, jugadores y cuerpo técnico de equipos como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia manifestaron descontento con los terrenos de juego, calificándolos de “trampolín” y expresando dificultades porque el balón “no corría”, las canchas estaban “secas”, dimensiones más pequeñas y terrenos con desniveles.

Esos reclamos fueron en su momento contra escenarios como el Mercedes-Benz de Atlanta, el MetLife Stadium de New Jersey y el NRG de Houston, ambos sedes para la cita orbital que comienza el 11 de junio.

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