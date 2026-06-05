Escándalo: Japón amagó con abandonar sede en México por mal estado de las canchas a días de iniciar el Mundial

A una semana de que inicie el Mundial United 2026, la selección de Japón generó una polémica luego de que quisiera entrenar en México y no encontraran una cancha en óptimas condiciones. Fue tanta la molestia que los nipones amagaron con desplazar su concentración a otro país.
Los “Samuráis azules” llegaron a territorio mexicano el pasado martes, 2 de junio. Su arribo se produjo específicamente a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde fueron recibidos con entusiasmo por aficionados y autoridades locales. Los asiáticos eligieron este lugar para realizar un campamento de preparación previo al inicio del Mundial, con el objetivo de climatizarse a las altas temperaturas y la humedad de la región antes de partir hacia su base oficial en Nashville, Tennessee (EE. UU.).
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Al día siguiente, los orientales se desplazaron al Centro de Entrenamiento de Tigres (CET) a hacer su respectivo entrenamiento; sin embargo, allí comenzaron los problemas logísticos para los japoneses.
Según imágenes de medios locales, el césped presentaba parches de tierra y no cumplía con los estándares mínimos requeridos para una selección mundialista. El estado de las canchas generó un sentimiento de miedo entre algunos futbolistas por la posibilidad de sufrir una lesión a pocos días del debut.
Uno de los que se manifestó sobre lo ocurrido es el jugador de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, quien afirmó que la superficie donde hicieron los trabajos iniciales “no estaba a nivel del Mundial”.