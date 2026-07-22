AFA desmintió que Claudio Tapia haya sido citado por la Justicia de EE. UU.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió este miércoles las versiones que señalaban que la Justicia de Estados Unidos había citado a declarar a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y que además le había incautado su teléfono celular. La aclaración se produjo luego de que distintos medios argentinos publicaran que la Oficina Federal de Investigación (FBI) habría retenido los teléfonos de Tapia y otros dirigentes de la AFA antes del regreso de la Selección Argentina. Según esas mismas versiones, los directivos también habrían sido convocados a declarar ante la Justicia estadounidense el próximo 30 de julio. Lea: Las duras sanciones que podrían recibir jugadores de Argentina tras la final del Mundial Las publicaciones indicaban que el caso estaría relacionado con una investigación sobre la firma TourProdEnter, administrada por Faroni. Se trata de una sociedad registrada en Florida que actúa como agente comercial exclusivo de la AFA para concretar acuerdos de patrocinio, gestionar partidos amistosos y negociar derechos de televisión.

El comunicado oficial de la AFA desmiente las versiones

Frente a esas informaciones, la AFA emitió un comunicado oficial en el que aseguró que las versiones difundidas son falsas. La entidad explicó que el documento citado por diversos medios “no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino”. Según el texto, la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida está dirigida a un tercero, quien deberá comparecer ante un Gran Jurado y, eventualmente, presentar documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino. Por esa razón, la AFA sostuvo que “es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos”, así como también calificó de falsas las versiones sobre una supuesta incautación de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos pertenecientes a ambos dirigentes.

La AFA advierte posibles acciones legales

La Asociación del Fútbol Argentino también precisó que el documento mencionado “no dispone ninguna medida personal” contra Tapia ni contra Toviggino, no ordena su comparecencia ante la Justicia, no les impone obligaciones procesales y tampoco contempla diligencias de secuestro o incautación de bienes de su propiedad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Además, la entidad afirmó que la difusión de información “inexacta o deliberadamente tergiversada” genera desinformación y afecta el honor y la imagen tanto de las personas involucradas como de la institución. Siga leyendo: Video | Así fue la arenga de Messi a sus compañeros antes de salir a jugar la final contra España: “Olvidémonos de todo” Finalmente, la AFA exhortó a los medios de comunicación y a los periodistas a verificar el contenido de los documentos antes de publicar información que no esté respaldada por los hechos. Asimismo, advirtió que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que considere pertinentes frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que perjudique a la institución o a sus autoridades. Bloque de preguntas y respuestas