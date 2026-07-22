Una embarazada, entre las víctimas de la más reciente masacre en Vichada

Una nueva masacre fue reportada en Cumaribo, Vichada. El hecho, ocurrido en un resguardo indígena de la zona rural, dejó tres personas asesinadas y eleva a 72 el número de masacres registradas en este 2026, según Indepaz.

De acuerdo con la organización, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 17 de julio, cuando un grupo armado, aún sin identificar, irrumpió en el territorio indígena Saracure Río, donde incendió varias viviendas e intimidó a los habitantes.

En un primer momento, Indepaz informó sobre el asesinato de Yeison Maicol Díaz Cumanica, varios heridos y la desaparición de tres mujeres, entre ellas una niña de tres años.

Lea también: Racha de homicidios en Titiribí: en casi cuatro horas mataron a tres hombres

Posteriormente, las autoridades confirmaron que la menor fue hallada con vida.

Sin embargo, las otras dos mujeres fueron encontradas asesinadas. Las víctimas fueron identificadas como Tania Mercedes Gaitán, de 19 años y con varios meses de embarazo, y Clara Estrella Gaitán, de 17 años.

La Defensoría había advertido sobre el deterioro de la situación de seguridad en Cumaribo mediante sus alertas tempranas, en las que señaló el recrudecimiento de las disputas entre grupos armados ilegales por el control de corredores estratégicos y economías ilícitas en la frontera.

Según la entidad, este escenario ha incrementado los riesgos de homicidios, desplazamientos forzados, amenazas y otras graves violaciones a los derechos humanos contra las comunidades indígenas y campesinas de la región.

No se pierda: Exclusivo | Una carta perdida del capo Pablo Escobar reapareció en una librería de Medellín, ¿qué dice?

La Defensoría también ha identificado la presencia en esta zona del Frente 16 Acacio Medina de la Segunda Marquetalia; la Comisión Santiago Lozada del Frente Primero Armando Ríos y el Frente 39 Arcesio Niño del Bloque Amazonas; el Frente José Pérez Carrero del ELN y la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo.

El área donde ocurrió la masacre hace parte de la jurisdicción operacional de la Octava División del Ejército.

Con este caso, Indepaz señala que en 2026 se han documentado al menos 72 masacres, que dejan 308 víctimas fatales en el país, un promedio de 8,5 masacres por mes, siendo marzo el periodo con mayor número de hechos violentos registrados.