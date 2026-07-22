Universidad EIA nombró a Juan Manuel Restrepo Cadavid como nuevo rector: esta es su hoja de vida

“Con esta designación, la Universidad EIA reafirma su compromiso con un modelo de gobierno institucional basado en la excelencia, la transparencia y la construcción de decisiones estratégicas que fortalezcan su misión de formar líderes íntegros, impulsar la investigación y aportar soluciones a los desafíos del país ”, agregó el Consejo en un comunicado.

La fecha de posesión del nuevo rector y el esquema de transición institucional serán comunicados en los próximos días.

“La Universidad EIA inicia este nuevo capítulo con la convicción de seguir fortaleciendo un proyecto institucional construido sobre la excelencia académica, la investigación y una estrecha relación con el sector productivo. La elección del nuevo rector responde a una visión de largo plazo para continuar proyectando a la Universidad como un actor estratégico para el desarrollo de Antioquia, Colombia y la región”, afirmó Jorge Mario Velásquez Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Universidad EIA.

Recién en mayo de 2026, la Universidad EIA se consolidó como la institución de educación superior número uno de Colombia en las pruebas de Estado Saber Pro 2025 , de acuerdo con los resultados oficiales del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes , superando a universidades reconocidas de la capital. En ese contexto, el Consejo de la institución anunció que Juan Manuel Restrepo Cadavid será el encargado de dirigir la universidad y mantener el nivel y legado de la misma.

Juan Manuel Restrepo Cadavid fue designado para asumir un nuevo reto académico tras una trayectoria marcada por la gestión de instituciones educativas y el desarrollo de proyectos enfocados en innovación, formación y políticas públicas.

Es administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), tiene una maestría en Administración, otra en Gobierno de las Grandes Metrópolis y obtuvo un doctorado (PhD) en Política y Administración Pública en la Universidad de Hong Kong.

Su carrera se ha concentrado en la modernización de organizaciones educativas, promoviendo estrategias que articulan la educación superior con las necesidades del mercado laboral, la innovación y el desarrollo institucional.

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Desde 2018 hasta ahora, estuvo al frente de la Dirección de Educación de Comfama, donde ha liderado programas que alcanzan más de un millón de experiencias educativas al año.

Durante ese periodo impulsó iniciativas relacionadas con educación rural, primera infancia, formación para el empleo e innovación en los procesos de aprendizaje.

En paralelo, entre 2024 y 2025 ejerció como rector de CESDE, institución en la que promovió reformas dirigidas a fortalecer la calidad académica, actualizar los programas de estudio, ampliar la cobertura e incorporar nuevas tecnologías al modelo educativo.

También ha integrado la junta directiva de esa institución y participó en la creación de Cosmo Schools, una red enfocada en metodologías innovadoras y formación en liderazgo.

Su trayectoria incluye, además, participación en la Fundación Fraternidad Medellín como integrante de su Consejo Central, desde donde contribuye a proyectos orientados al desarrollo social y educativo.

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En el ámbito académico, ha desarrollado investigaciones y publicaciones sobre educación y políticas públicas, con especial interés en el papel de las universidades como impulsoras del crecimiento económico y la transformación social.

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Tras conocerse su designación, Restrepo aseguró que recibe el cargo “con profundo sentido de responsabilidad y gratitud” y destacó que su objetivo será trabajar junto a la comunidad universitaria para fortalecer la calidad académica, promover el desarrollo de las ciencias de la salud, ampliar la proyección internacional de la institución y consolidar una universidad conectada con los principales desafíos del país.

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