Jhon Córdoba preocupa en la previa del Mundial: ¿Néstor Lorenzo tendrá que reemplazarlo?

El atacante del Krasnodar fue uno de los primeros futbolistas en llegar a la concentración en Bogotá la semana pasada. Sin embargo, lo hizo con una molestia física que encendió las alarmas desde el inicio de los trabajos. El propio Néstor Lorenzo confirmó días atrás que el delantero presentaba una incomodidad muscular y que sería evaluado constantemente por el departamento médico de la Selección.

La Selección Colombia continúa su preparación para afrontar la próxima Copa del Mundo, pero en medio de la concentración apareció una situación que genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. El delantero Jhon Córdoba sigue sin entrenarse a la par de sus compañeros.

Aunque el cuerpo técnico mantiene la calma y evita apresurarse con su recuperación, la ausencia de Córdoba en las prácticas grupales ya empieza a convertirse en un dolor de cabeza para el entrenador argentino, especialmente por el gran momento futbolístico que atraviesa el atacante.

El delantero colombiano terminó una temporada brillante en el fútbol ruso. A sus 33 años, volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la liga con el Krasnodar, equipo en el que fue figura gracias a su capacidad goleadora y su liderazgo ofensivo.

Durante la campaña, Córdoba anotó 22 goles y aportó 10 asistencias, números que lo consolidaron como uno de los delanteros colombianos más efectivos del momento. Además, logró terminar nuevamente como goleador de la Liga de Rusia tras marcar 17 tantos en el torneo local. Ese rendimiento fue clave para que Néstor Lorenzo decidiera incluirlo en la convocatoria mundialista. El técnico argentino conoce perfectamente las características del atacante y valora no solo su capacidad goleadora, sino también su experiencia dentro del proceso de Selección Colombia.

Sin embargo, pese a la expectativa que genera su presencia, el delantero todavía no está en plenitud física y prioriza llegar en óptimas condiciones al debut mundialista.

La prioridad es que el atacante pueda estar disponible para el inicio de la Copa del Mundo, que comenzará para Colombia el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México.

Por esa razón, el delantero mantiene un trabajo diferenciado y continúa bajo observación médica, mientras acelera su proceso de recuperación con el objetivo de regresar cuanto antes a los entrenamientos normales.