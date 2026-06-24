Polémica en el Mundial: Jude Bellingham se tapó la boca para hablarle a un rival y no fue expulsado, ¿por qué?

La Selección de Inglaterra enfrentó a Ghana en el Estadio de Boston, Massachusetts, en el partido válido por la segunda fecha de la Copa del Mundo para ambas selecciones. El marcador final 0-0 frustró bastante a los ingleses, a quienes se les notó incómodos, principalmente a sus máximas figuras, entre ellas el volante del Real Madrid, Jude Bellingham, quien infringió la “Ley Vinicius” pero no recibió castigo alguno.

El número 10 de los Tres Leones se mostró incisivo en el juego, siendo el dueño de las ideas, bajando a su propio campo a buscar el balón para brindar una salida limpia con el útil. Además, Bellingham entró con fortaleza al juego físico propuesto por los africanos dirigidos por Carlos Queiroz, razón por la cual empezó a subirse un poco de tono el partido para Jude.

Durante el segundo tiempo, las acciones a balón parado en ataque eran una de las cartas para que Inglaterra rompiera el cerrojo. Cada tiro libre o córner se vivió con “el cuchillo entre los dientes” para ambos equipos. Justo en un tiro de esquina es donde se dio la jugada de la polémica para Bellingham, quien se tapó la boca con la mano derecha para decirle algo a su marcador en balón quieto, el número 8 de Ghana, Kwasi Sibo.