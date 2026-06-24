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Polémica en el Mundial: Jude Bellingham se tapó la boca para hablarle a un rival y no fue expulsado, ¿por qué?

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid y de la Selección de Inglaterra, le habló a un jugador de Ghana con la mano derecha cubriendo su boca, un comportamiento que en la nueva reglamentación se castiga con tarjeta roja, pero en este caso no fue así.

  • Bellingham disputa su segunda Copa del Mundo con Inglaterra. FOTO: Instagram judebellingham
    Bellingham disputa su segunda Copa del Mundo con Inglaterra. FOTO: Instagram judebellingham
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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La Selección de Inglaterra enfrentó a Ghana en el Estadio de Boston, Massachusetts, en el partido válido por la segunda fecha de la Copa del Mundo para ambas selecciones. El marcador final 0-0 frustró bastante a los ingleses, a quienes se les notó incómodos, principalmente a sus máximas figuras, entre ellas el volante del Real Madrid, Jude Bellingham, quien infringió la “Ley Vinicius” pero no recibió castigo alguno.

El número 10 de los Tres Leones se mostró incisivo en el juego, siendo el dueño de las ideas, bajando a su propio campo a buscar el balón para brindar una salida limpia con el útil. Además, Bellingham entró con fortaleza al juego físico propuesto por los africanos dirigidos por Carlos Queiroz, razón por la cual empezó a subirse un poco de tono el partido para Jude.

Durante el segundo tiempo, las acciones a balón parado en ataque eran una de las cartas para que Inglaterra rompiera el cerrojo. Cada tiro libre o córner se vivió con “el cuchillo entre los dientes” para ambos equipos. Justo en un tiro de esquina es donde se dio la jugada de la polémica para Bellingham, quien se tapó la boca con la mano derecha para decirle algo a su marcador en balón quieto, el número 8 de Ghana, Kwasi Sibo.

Esta conducta se castigó con tarjeta roja el pasado viernes 19 de junio en el partido de Paraguay vs. Turquía por el Grupo D del mismo torneo. En aquella ocasión, el árbitro salvadoreño Iván Barton, quien revisó la jugada en el VAR y expulsó al atacante guaraní, Miguel Almirón. Esa conducta inadecuada fue advertida por el delantero turco Boris Yilmas, que rápidamente le reclamó al árbitro del partido.

Para el caso de Bellingham, el juez del partido, otro perteneciente a la CONCACAF, el hondureño Said Martínez, ignoró la jugada, tampoco existió revisión en el videoarbitraje. Otra clave es que Sibo, a diferencia de Yilmaz, no denunció ante el árbitro lo sucedido.

Algunos se preguntan hoy, ¿por qué a Almirón sí y a Bellingham no?, y realmente, no hay cómo argumentar la no expulsión del inglés. En el pospartido, el entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, admitió que el partido estuvo lleno de insultos e intercambios de palabras fuertes en la cancha, haciendo énfasis en que “el fútbol no es un baile de esmoquin”.

Por último, Bellingham, quien recibió el premio a mejor jugador del partido, tuvo modestia en sus palabras: “Agradezco a los fans que votaron por mí, pero francamente no lo merecía. El mejor jugador del partido tendría que ser uno de Ghana, ellos defendieron muy bien”.

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Jude no mencionó hasta el momento algo sobre la polémica jugada, sin embargo, queda en cuestionamiento la norma. Inglaterra jugará el tercer partido el próximo sábado 27 de junio ante Panamá, mientras que Ghana cierra ese mismo día contra Croacia en un duelo que definirá seguramente una clasificación directa.

Preguntas frecuentes

¿Por qué Jude Bellingham fue criticado tras el partido contra Ghana?
Porque las cámaras mostraron una reacción de frustración del jugador tras el empate, lo que generó debate sobre su comportamiento y liderazgo dentro de la selección inglesa.
¿Cómo quedó Inglaterra frente a Ghana en el Mundial 2026?
El encuentro terminó empatado 0-0 en la segunda fecha del Grupo L del Mundial de Norteamérica 2026.
¿Inglaterra sigue teniendo opciones de clasificar?
Sí. Inglaterra continúa en la pelea por avanzar a la siguiente ronda, aunque deberá sumar puntos en la última jornada del grupo.

Lea también: ¿El fútbol perderá su esencia? La dura crítica del técnico de Paraguay Gustavo Alfaro a las nuevas normas de la Fifa

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