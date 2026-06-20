¿El fútbol perderá su esencia? La dura crítica del técnico de Paraguay Gustavo Alfaro a las nuevas normas de la Fifa

Tras la heroica victoria de Paraguay 1-0 ante Turquía en el Mundial de Norteamérica 2026, el estratega argentino Gustavo Alfaro hizo una durísima crítica hacia las nuevas normas de la FIFA, asegurando que la rigidez arbitral está haciendo que el fútbol “pierda su esencia”.

El eje central del malestar del técnico durante la rueda de prensa posterior al encuentro radicó en la histórica expulsión de Miguel Almirón bajo la estricta “Ley Vinícius” (roja directa por hablarle a un rival tapándose la boca). Para Alfaro, la sanción carece de sentido común dentro de las dinámicas naturales de un partido de alta tensión.

“Lo de Miguel de cubrirse la boca es un acto reflejo que pasa en el fragor de la lucha. El reglamento dice que es tarjeta roja y contra eso no puedo hacer nada, pero me parece que con una amarilla era suficiente. Hay cosas que se penalizan con un rigor excesivo. El fútbol tiene rasgos de fricción, de disputa, de coraje, de viveza bien entendida, y hoy estamos todos jugando más con el reglamento para ver dónde le puedo sacar una ventaja al rival”, denunció con firmeza, catalogando las decisiones actuales como parte de un “deporte nuevo”.

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El estratega de la Albirroja no ocultó su frustración ante lo que considera contradicciones insostenibles en la aplicación de las normas que debutan en esta cita mundial, como la regla de los cinco segundos para los saques de banda o el castigo por recibir atención médica en cancha: “Nos explicaron que los cinco segundos del lateral contaban desde que el jugador tomaba la pelota, y hoy (viernes) nos cobraron desde que salió el balón. Además, nuestro arquero recibió un golpe, tiene el tobillo inflamado y no pudo ser atendido oportunamente solo porque estábamos ganando. Obligan al jugador a quedarse afuera y terminamos jugando casi tres minutos con dos hombres menos. ¡Es mucha ventaja!”.