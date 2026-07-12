Fuerte cruce entre Bellingham y el técnico Tuchel sacude a Inglaterra antes de Argentina

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen de felicidad por el triunfo sobre Noruega, pero también abrió una grieta dentro del equipo. Jude Bellingham, la gran figura de los Three Lions, respondió públicamente a las críticas del entrenador Thomas Tuchel y dejó al descubierto un rifirrafe que llega en el peor momento: a pocos días del decisivo duelo frente a Argentina. El conjunto inglés remontó un partido muy exigente para imponerse 2-1 en el tiempo suplementario. Sin embargo, mientras los jugadores celebraban el paso a la penúltima ronda de la Copa del Mundo, Tuchel sorprendió con un duro análisis sobre el rendimiento de sus dirigidos. Puede leer: Suiza estalla contra polémico arbitraje, tras la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial

Las críticas de Thomas Tuchel que encendieron la polémica

Aunque reconoció el enorme valor de alcanzar las semifinales, el técnico alemán no escondió su inconformidad con el funcionamiento del equipo. “Hoy nos hemos complicado mucho la vida. El resultado es fantástico, estamos en semifinales. Es increíble. Pero no estoy contento con el rendimiento”, afirmó en declaraciones a ITV Sport. El entrenador fue incluso más allá al señalar las fallas que observó durante el compromiso. “En todos los sentidos. El compromiso está ahí, pero nos lo pusimos muy, muy difícil con la forma en que jugamos. Descuidados, errores tácticos, no lo suficientemente rápidos. No lo suficientemente repetitivos. Tuvimos suerte”. Finalmente, dejó claro que espera una mejor versión de Inglaterra para lo que resta del campeonato. “Vamos a mejorar, tenemos que mejorar. Ahora toca celebrar. Ahora toca asimilarlo todo. Necesitamos todo lo necesario para ofrecer un mejor rendimiento”.

Jude Bellingham no se quedó callado, ¿qué dijo?

Las declaraciones del entrenador no fueron bien recibidas por el mediocampista del Real Madrid, quien acababa de convertirse en el héroe de la clasificación inglesa. Inicialmente evitó profundizar en la polémica. “Como sea. Da igual. Es difícil estar en la cancha en un partido agotador. Todos los jugadores hemos hecho un gran esfuerzo para clasificar”. Pero segundos después lanzó una respuesta directa hacia su entrenador. “Tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. Contra Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth. No son un equipo fácil contra el que jugar”. Con esas palabras, Bellingham defendió el esfuerzo realizado por sus compañeros y recordó el nivel del rival que tuvieron enfrente.

El volante inglés también explicó que no todos los partidos se pueden resolver con un fútbol vistoso. “No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos o mil pases. A veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy”. Fue una respuesta que sorprendió por el tono y por producirse apenas minutos después de conseguir el boleto a semifinales.

Jude Bellingham, el héroe absoluto de Inglaterra

Más allá de la polémica, el nombre propio del partido fue Jude Bellingham. Noruega había golpeado primero gracias al tanto de Andreas Schjelderup, que adelantó a los escandinavos a los 36 minutos. Cuando Inglaterra parecía acercarse a la eliminación apareció el mediocampista del Real Madrid. A los 47 minutos aprovechó un centro de Anthony Gordon para igualar el marcador con un remate cruzado. Después, ya en el tiempo suplementario, estuvo atento al rebote concedido por el arquero Ørjan Nyland y, lanzándose al piso, marcó el 2-1 definitivo que clasificó a los ingleses. Gracias a esa actuación, Inglaterra volvió a instalarse entre los cuatro mejores del Mundial por primera vez desde Rusia 2018. El rendimiento del futbolista de 23 años ha sido uno de los más altos del campeonato. Frente a Noruega volvió a firmar un doblete, tal como lo había hecho contra México en los octavos de final. Antes ya había marcado frente a Croacia y había sido decisivo contra Panamá con un gol y una asistencia. Con sus dos anotaciones alcanzó los seis goles en el torneo, la misma cifra de Harry Kane, y quedó a solo dos tantos de Lionel Messi y Kylian Mbappé, líderes de la tabla de goleadores del Mundial. Su producción resulta aún más llamativa al compararla con su temporada en el Real Madrid, donde anotó ocho goles en 39 partidos. En la Copa del Mundo ya suma seis tantos en apenas seis encuentros. Conozca aquí: Video | Nuevamente Bellingham: Jude pone a ganar 2-1 a Inglaterra en el tiempo extra contra Noruega

Las cifras muestran por qué es el jugador más determinante de Inglaterra

Según las estadísticas oficiales de FIFA, frente a Noruega fue el jugador que más veces condujo el balón hasta el último tercio del campo, con 36 ingresos. También lideró los desmarques a la espalda de la defensa, con 26 movimientos, y realizó 11 carreras previas a disparos de Inglaterra. Además, completó 34 de los 41 pases que intentó, para una efectividad del 82,9%. Durante los 110 minutos que permaneció en la cancha también fue fundamental para recuperar posiciones defensivas y equilibrar las transiciones rápidas del conjunto inglés.