Irán lanzó misiles y drones contra países del Golfo, cerró el estrecho de Ormuz

Irán lanzó este domingo 12 de julio una ofensiva con misiles y drones contra varios países del Golfo y anunció el cierre del estrecho de Ormuz, en respuesta a los ataques de Estados Unidos tras los disparos iraníes contra un buque. La nueva escalada vuelve a poner en duda la frágil tregua en la región.
Las hostilidades ponen en relieve las dificultades para avanzar en las negociaciones para poner fin de forma definitiva al conflicto y resaltan además que el tema del estrecho de Ormuz emerge como uno de los puntos críticos para alcanzar un acuerdo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró esta semana que el alto al fuego “terminó” debido a los ataques iraníes contra buques en esta vía estratégica.
El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que lanzó cerca de 140 ataques contra Irán y más tarde, Trump afirmó que su país golpeó “muy duro” a Irán.
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