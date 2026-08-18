Nubank, del paisa David Vélez, supera por primera vez los US$1.000 millones de ganancia trimestral

Nubank, el neobanco fundado por el empresario paisa David Vélez, cerró el segundo trimestre de 2026 con una cifra que marca un nuevo hito para la compañía, por primera vez superó los US$1.000 millones de utilidad neta en un periodo de tres meses. El grupo registró una utilidad neta de US$1.061 millones, 67% más que en el mismo trimestre del año pasado y 17% superior a la obtenida entre enero y marzo. Además, el resultado estuvo por encima de las expectativas de los analistas, que calculaban ganancias por US$949,6 millones. El mercado recibió de manera positiva las cifras y por eso las acciones de Nubank (NU) llegaron a subir 8,40% en las operaciones posteriores al cierre del mercado del pasado 13 de agosto, en una reacción que refleja la lectura favorable de los inversionistas sobre la capacidad del banco para crecer, aumentar sus ganancias y mantener elevados niveles de rentabilidad. “Ahora estamos generando más de US$1.000 millones en utilidad neta trimestral”, afirmó David Vélez, fundador y CEO global de Nubank, al presentar los resultados. Siga leyendo: ¿A qué llega David Vélez a la junta de OpenAI? Creadora de ChatGPT se prepara para salir a la bolsa

Ingresos de Nubank crecieron cerca de 50%

El salto en las ganancias estuvo acompañado por un fuerte crecimiento de los ingresos, ya que Nubank reportó US$5.513 millones en ingresos contables durante el trimestre, frente a los US$5.375 millones que esperaba el consenso de Bloomberg. La cifra representa un incremento cercano al 50% anual, lo que muestra que el crecimiento de la base de clientes y de las operaciones financieras se está traduciendo en mayores ingresos para el banco. Uno de los indicadores que más llamó la atención fue el retorno sobre el patrimonio, conocido como ROE. Nubank cerró el trimestre con un ROE de 33%, frente al 29% del primer trimestre de 2026 y al 28% registrado un año atrás. En otras palabras, el banco no solo está creciendo en tamaño, sino que también está consiguiendo generar más ganancias con el capital de sus accionistas. Según Bloomberg, ese comportamiento es especialmente relevante para los inversionistas porque Nubank se encuentra en una etapa de expansión internacional en la que necesita aumentar su escala sin sacrificar rentabilidad.

Nubank ya tiene casi 139 millones de clientes

El crecimiento financiero estuvo acompañado por una expansión de la base de usuarios. Es decir, Nubank incorporó alrededor de 4 millones de clientes durante el trimestre y terminó junio con cerca de 139 millones de usuarios en todo el mundo, 13% más que un año atrás. Brasil continúa siendo, por amplio margen, el principal mercado de la compañía. Allí el banco cuenta con casi 118 millones de clientes. Sin embargo, el principal foco de expansión internacional está ahora en México, un mercado que puede convertirse en uno de los grandes motores de crecimiento de Nubank en los próximos años. Por ejemplo, al cierre del trimestre, Nubank tenía 15,8 millones de clientes en México y durante julio alcanzó los 16 millones. La compañía lanzó oficialmente su banco en ese país a comienzos de agosto, un paso que le permite ampliar su oferta de productos y competir de manera más directa en el sistema financiero mexicano. “A principios de este mes, lanzamos nuestro banco en México, convirtiéndonos en el mayor banco digital del país con 16 millones de clientes”, aseguró Vélez. La compañía sostiene que la transformación en un banco de mayor escala en México permitirá ofrecer a sus clientes productos que vayan más allá del crédito. Nubank ya llega al 16,5% de la población adulta mexicana y asegura que los usuarios de ese mercado están generando ingresos para la compañía a una velocidad superior a la que registraban los clientes brasileños durante una etapa comparable de expansión. Ese dato es particularmente relevante para la estrategia de Nubank, México podría replicar, aunque con características propias, parte de la trayectoria que convirtió a Brasil en el principal mercado del banco digital. Siga leyendo: Nu Colombia critica el retraso de más de 500 días en alivio del 4x1000

Colombia también continúa ganando importancia dentro de la expansión regional de Nubank. En ese caso, la compañía informó que superó los cinco millones de clientes en el país y terminó el trimestre con US$3.300 millones en depósitos. Nubank señaló que el mercado colombiano mantiene un ritmo sostenido de incorporación de usuarios, en línea con su estrategia de ampliar progresivamente la relación financiera con sus clientes. El crecimiento de depósitos es importante porque proporciona una fuente de financiación para el crecimiento de la cartera de crédito y, al mismo tiempo, permite al banco profundizar la relación con los usuarios.

Crédito crece 37% y depósitos 18%