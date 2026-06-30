Video | Con gol “sin querer” de Haaland, Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil y se medirá a Brasil en octavos del Mundial

Noruega remó con paciencia y estrategia, y clasificó a octavos de final tras vencer por 2-1 a Costa de Marfil, gracias al desempate anotado por su goleador Erling Haaland este martes 30 de junio en el Dallas Stadium de Texas. Le puede interesar: Con “sangre fría” Marruecos venció a Países Bajos por penaltis y clasificó a octavos de final del Mundial 2026 Los “Vikingos”, que se medirán con Brasil por un boleto a cuartos el 5 de julio en Nueva Jersey, abrieron el marcador a los 39 minutos con disparo cruzado y al ángulo de Antonio Nusa y sellaron el triunfo con el tanto del “androide” del Manchester City.

Noruega salió al campo intentando poner condiciones, pero se encontró con una valiente Costa de Marfil. Nusa ya generaba peligro por su banda, antes de su golazo. Sin embargo, la primera acción de peligro de los noruegos vino por la banda opuesta, con un centro para Haaland. El frentazo impactó en la defensa.

Los “Elefantes”, que intentaron hasta el último minuto, habían logrado igualar antes con una jugada individual de Amad Diallo a los 74. La arremetida africana logró su cometido: una pared de Pepé con Diallo puso a brillar el talento del extremo del Manchester United, que anotó un golazo tras una gran jugada por la derecha y colocó la igualdad.

Costa de Marfil intentó dominar y plantear las condiciones del partido a punta de velocidad y presión, con peligrosas acciones individuales de Yan Diomandé, Ghislain Konnan, además de la estrella del Villarreal, Pepé. Presionaron casi todo el partido, lo que les permitió un empate parcial, pero dejaron espacios que Noruega aprovechó. En una jugada por banda derecha, asistieron a Haaland que, “sin querer, queriendo”, empujó el balón a la red contraria para el 2-1 final. El delantero intentó parar el balón antes de chutar pero se le fue directo al arco.

Los “Vikingos” dieron muestra de tranquilidad mental y estrategia, sin caer en la desesperación pese a la constante arremetida de los “Elefantes”. Las participaciones de Alexander Sørloth y Martin Ødegaard dieron resultado y buscaron las oportunidades. Su estrella Haaland apareció poco, pero en la hora correcta, incluso para defender. El portero Orjan Nyland evitó el empate casi al borde del final con una atajada a mano cambiada. Entérese: “Nadie puede detenernos”, advirtió el DT de Marruecos tras eliminar a Países Bajos

Así fueron las alineaciones de los equipos

Costa de Marfil: Yahia Fofana - Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan (Bazoumana Touré 90+3) - Nicolas Pepe (Oumar Diakité 87) - Franck Kessie (cap), Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulai (Amad Traoré 60), Yan Diomande (Evann Guessand 90+3) - Ange-Yoan Bonny (Elye Wahi 60). DT: Emerse Faé. Noruega: Ørjan Håskjold Nyland - Marcus Holmgren Pedersen (Fredrik Aursnes 83), Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjørn Lysaker Heggem, David Möller Wolfe - Martin Ødegaard (cap), Sander Berge, Patrick Berg - Alexander Sørloth (Oscar Bobb 71), Erling Braut Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup 71). DT: Staale Solbakken.

Erling Haaland, el delantero goleador de Noruega con cinco goles en el Mundial 2026. FOTO: Fifa

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