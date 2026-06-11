La preocupación que inquieta a Colombia a una semana de su debut en el Mundial

La Selección Colombia entra en la recta final de su preparación para el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. A una semana de su estreno en el Grupo K, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo continúa concentrado en Guadalajara, donde busca corregir los últimos detalles antes de enfrentar a Uzbekistán.
La Tricolor disputará su primer compromiso mundialista el próximo miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El encuentro está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia) y marcará el inicio del camino colombiano en el torneo.