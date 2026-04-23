Lamine Yamal entra en la enfermería del Mundial: estas son las estrellas en duda y las bajas confirmadas

La cuenta regresiva para el Mundial ya está en marcha, pero el camino hacia la cita más importante del fútbol está marcado por una preocupación creciente: las lesiones. En las últimas semanas, el aumento de bajas y dudas entre futbolistas clave ha encendido las alarmas en clubes y selecciones, en un contexto donde la exigencia física de la temporada está pasando una factura cada vez más evidente.
El caso más reciente ha sido el de figuras como Lamine Yamal y Estevão, dos de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol mundial, quienes han sufrido problemas físicos que ponen en duda su llegada en óptimas condiciones al Mundial. Ambos jugadores arrastran molestias derivadas de la carga de partidos y la intensidad competitiva, lo que obliga a sus selecciones a manejar con cautela su evolución en las próximas semanas. A esta lista se suma Serge Gnabry, quien ya tiene confirmada su ausencia en el torneo con Alemania tras una lesión muscular que lo deja sin opciones de representar a su país.