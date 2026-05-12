De la Fuente, técnico de España, contará con los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams para el Mundial

El seleccionador español, Luis de la Fuente, confía en tener a los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams disponibles para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que comienza el próximo 11 de junio.

“Creo que todos los jugadores que citados van a estar recuperables y disponibles para el comienzo del Mundial y creo que para el primer partido”, dijo De la Fuente en un desayuno informativo, al ser preguntado por los dos atacantes y el centrocampista del Arsenal Mikel Merino.

Lamine Yamal y Nico Williams sufren sendos problemas musculares, mientras que Merino sufrió hace unas semanas una fractura por estrés en su pie derecho.

“Pero, si no fuera para el primer partido, sería para el segundo o el tercero y no genera ningún contratiempo importante”, afirmó el seleccionador español, quien consideró que “está siendo un año durísimo en cuanto a lesiones”.

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“El mundo de las lesiones, que es el drama del deporte, es lo que verdaderamente nos tiene siempre muy tensionados, sobre todo en esta fase ya crítica porque realmente las lesiones que se producen a partir de ahora, cualquier lesión de un grado pequeño que sea muscular, realmente tiene difícil recuperación”, explicó De la Fuente.

El seleccionador español admitió que el calendario está muy cargado y se mostró partidario, llegado el momento adecuado, de “sentarnos todos los actores del fútbol: FIFA, UEFA, federaciones, asociaciones de futbolistas, jugadores, sentarnos y opinar” para establecer un calendario unificado.

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De la Fuente confirmó que solo llevará 26 jugadores al Mundial, pero reveló que junto a la lista habrá una “relación de jugadores que van a venir a ayudarnos a completar la relación de futbolistas que necesitamos para el partido” amistoso contra Irak el 4 de junio en A Coruña.

“Cuando termine ese partido, esos jugadores se irán”, adelantó De la Fuente, recordando que algunos internacionales se incorporarán más tarde al haber todavía finales de torneos continentales.

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