Lionel Messi demostró su admiración por Rafael Nadal: “Me identifico con él”

Rafael Nadal y Lionel Messi son dos de los deportistas más dominantes en sus disciplinas de la historia. El extenista español estrenó el pasado 29 de mayo una miniserie en Netflix en la cual relata su historia y carrera deportiva, demostrando la capacidad y resiliencia que debió tener para aguantar más de 20 años al más alto nivel a pesar de las constantes lesiones.

Messi, quien para muchos es el mejor jugador de fútbol de la historia, también pasó por distintos percances durante su carrera y, al igual que Rafa, logró sostener el barco a flote y ha sido un futbolista de élite en las últimas dos décadas. La comparativa entre ambos va más allá del palmarés deportivo. Los dos sostuvieron el peso de ser la figura más influyente del deporte en su país.

“Cuando estoy bien, doy el máximo. Estoy mirando ahora la serie de Rafa Nadal; creo que somos muy parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo y siempre quiero estar bien. Disfruto así, mientras pueda hacerlo, ahí estaré”, mencionó el astro argentino.

El exnúmero uno del mundo en el ranking ATP le respondió a Messi en una historia de Instagram: “Gracias, Leo. Felicidades por ese gran arranque de Mundial”.