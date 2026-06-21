Mundial de Norteamérica tiene récord de cuarentones: Estos son los ocho que quieren ser protagonistas con sus selecciones

La veteranía es importante en cualquier aspecto de la vida, pero en los camerinos de fútbol toma una relevancia aún mayor, más si se trata de liderar a un equipo en una Copa del Mundo.
Con ocho jugadores con más de 40 años de edad, este Mundial rompe el récord con más futbolistas cuarentones en la historia del torneo. Entre ellos, cinco son arqueros, dato que evoca la clásica frase “el arquero, entre más veterano, mejor”.
También le puede interesar: ¿Quién es Eloy Room? El arquero que le dio a Curazao su primer punto mundialista y batió récord de atajadas
De los jugadores de campo, destaca un patrón entre los tres: son un trío de insaciables de los récords y ambiciosos como pocos en mantener su estado de forma a tope con los años. Ellos son: Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Edin Dzeko, líderes natos.
Ya lo decía Ringo Bonavena, histórico boxeador argentino de la década de 1970: “La experiencia es un peine que te llega cuando ya estás calvo”.