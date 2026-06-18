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El tridente del Bayern brilla en el Mundial: Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise lograron histórico registro de MVP

Los tres futbolistas del Bayern Múnich fueron elegidos como los mejores jugadores de sus respectivos partidos en la primera jornada del Mundial 2026, una marca que solo se ha registrado ocho veces en la historia del torneo.

  • Luis Díaz brilló con gol y asistencia en el debut de Colombia en el Mundial 2026 y fue reconocido como el mejor jugador del partido por la FIFA. FOTO: Juan Antonio Sánchez.
    Luis Díaz brilló con gol y asistencia en el debut de Colombia en el Mundial 2026 y fue reconocido como el mejor jugador del partido por la FIFA. FOTO: Juan Antonio Sánchez.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 5 horas
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Luis Díaz no solo lideró el triunfo de Colombia en su debut en el Mundial de 2026. Con su actuación ante Uzbekistán, el extremo guajiro también hizo parte de un registro poco común en la historia de las Copas del Mundo junto a dos de sus compañeros en el Bayern Múnich.

La FIFA eligió al colombiano como el mejor jugador del partido tras la victoria 3-1 de la Tricolor, encuentro en el que aportó un gol y una asistencia. Su desempeño se sumó al de Harry Kane con Inglaterra y Michael Olise con Francia, quienes también fueron reconocidos como MVP en sus respectivos compromisos.

La coincidencia permitió que tres futbolistas del mismo club recibieran la distinción individual más importante de un partido mundialista durante una misma jornada, un hecho que solo se ha registrado ocho veces en la historia del torneo.

Tras conocerse el dato, el Bayern Múnich celebró en sus redes sociales el desempeño de sus figuras.

Lea más: Colombia sufrió, pero venció 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista en Norteamérica: así se vivió la fiesta en el Azteca

El reconocimiento a Luis Díaz llegó después de una noche especial en el Estadio Ciudad de México. El colombiano fue decisivo en el estreno mundialista de la Selección y, tras recibir el galardón, confesó la emoción que sintió al cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera.

“Fue un momento muy especial para mí. Ya sentía sensaciones increíbles cuando iba a salir al campo. Se me vinieron cosas del pasado. Luché para estar acá y hoy estoy cumpliendo el sueño de pequeño de jugar un Mundial con mi país”, señaló.

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De acuerdo con datos recopilados por el estadígrafo MisterChip, la primera vez que tres jugadores de un mismo equipo fueron elegidos MVP en una misma fecha de un Mundial ocurrió en Corea-Japón 2002 con futbolistas del Manchester United. Desde entonces, clubes como Chelsea, Barcelona y Bayern Múnich han repetido la hazaña.

El conjunto bávaro es, además, el equipo que más veces ha logrado este registro en la historia de la Copa del Mundo.

Lea más: Fabio Cannavaro lamentó los errores de Uzbekistán tras la derrota en el Mundial 2026: “Hoy era como jugar en Colombia”

Otro colombiano también aparece en esta exclusiva lista. En Rusia 2018, Yerry Mina fue elegido mejor jugador de un partido gracias a sus recordados goles de cabeza con la Selección Colombia. En aquella edición, Barcelona logró incluso un récord de cuatro jugadores distinguidos como MVP en una misma jornada, incluyendo al defensor caucano.

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¿Qué es un MVP y por qué es tan importante en un Mundial?

MVP son las siglas de Most Valuable Player (Jugador Más Valioso). En el fútbol, este reconocimiento se entrega al futbolista que tuvo el mejor rendimiento durante un partido, ya sea por sus goles, asistencias, liderazgo, influencia en el juego o acciones determinantes para el resultado.

En los Mundiales de la FIFA, el premio al MVP se otorga al finalizar cada encuentro y distingue al jugador más destacado sobre el terreno de juego. Figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo han recibido este galardón en distintas ediciones de la Copa del Mundo.

Preguntas y respuestas

¿Qué significa MVP en el Mundial de la FIFA?
Significa Most Valuable Player (Jugador Más Valioso). Es la distinción oficial que otorga la FIFA al finalizar cada partido de la Copa del Mundo al futbolista con el rendimiento más destacado y determinante en el resultado.
¿Qué jugadores del Bayern Múnich fueron MVP en la misma jornada?
El colombiano Luis Díaz (con Colombia), el delantero Harry Kane (con Inglaterra) y el extremo Michael Olise (con Francia) fueron elegidos de forma simultánea como los mejores jugadores de sus respectivos partidos.
¿Qué equipo tiene el récord de más MVP en un solo día de Mundial?
El FC Barcelona posee el récord histórico absoluto desde Rusia 2018, edición en la que logró que cuatro de sus futbolistas fueran elegidos MVP en una misma jornada.
¿Por qué Luis Díaz fue elegido mejor jugador del partido?
El colombiano marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 3-1 de Colombia sobre Uzbekistán durante el debut de la Selección en el Mundial 2026.
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