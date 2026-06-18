El tridente del Bayern brilla en el Mundial: Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise lograron histórico registro de MVP

Luis Díaz no solo lideró el triunfo de Colombia en su debut en el Mundial de 2026. Con su actuación ante Uzbekistán, el extremo guajiro también hizo parte de un registro poco común en la historia de las Copas del Mundo junto a dos de sus compañeros en el Bayern Múnich. La FIFA eligió al colombiano como el mejor jugador del partido tras la victoria 3-1 de la Tricolor, encuentro en el que aportó un gol y una asistencia. Su desempeño se sumó al de Harry Kane con Inglaterra y Michael Olise con Francia, quienes también fueron reconocidos como MVP en sus respectivos compromisos. La coincidencia permitió que tres futbolistas del mismo club recibieran la distinción individual más importante de un partido mundialista durante una misma jornada, un hecho que solo se ha registrado ocho veces en la historia del torneo.

“Fue un momento muy especial para mí. Ya sentía sensaciones increíbles cuando iba a salir al campo. Se me vinieron cosas del pasado. Luché para estar acá y hoy estoy cumpliendo el sueño de pequeño de jugar un Mundial con mi país”, señaló. Entérese: La emotiva historia detrás del gol de Daniel Muñoz ante Uzbekistán De acuerdo con datos recopilados por el estadígrafo MisterChip, la primera vez que tres jugadores de un mismo equipo fueron elegidos MVP en una misma fecha de un Mundial ocurrió en Corea-Japón 2002 con futbolistas del Manchester United. Desde entonces, clubes como Chelsea, Barcelona y Bayern Múnich han repetido la hazaña.

El conjunto bávaro es, además, el equipo que más veces ha logrado este registro en la historia de la Copa del Mundo. Lea más: Fabio Cannavaro lamentó los errores de Uzbekistán tras la derrota en el Mundial 2026: “Hoy era como jugar en Colombia” Otro colombiano también aparece en esta exclusiva lista. En Rusia 2018, Yerry Mina fue elegido mejor jugador de un partido gracias a sus recordados goles de cabeza con la Selección Colombia. En aquella edición, Barcelona logró incluso un récord de cuatro jugadores distinguidos como MVP en una misma jornada, incluyendo al defensor caucano. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

¿Qué es un MVP y por qué es tan importante en un Mundial?

MVP son las siglas de Most Valuable Player (Jugador Más Valioso). En el fútbol, este reconocimiento se entrega al futbolista que tuvo el mejor rendimiento durante un partido, ya sea por sus goles, asistencias, liderazgo, influencia en el juego o acciones determinantes para el resultado. En los Mundiales de la FIFA, el premio al MVP se otorga al finalizar cada encuentro y distingue al jugador más destacado sobre el terreno de juego. Figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo han recibido este galardón en distintas ediciones de la Copa del Mundo.

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