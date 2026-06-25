Luis Díaz, en el top de los futbolistas que más opciones de juego crea en el Mundial 2026

En el fútbol, no es la velocidad pura ni el regate efectivo lo que hoy sitúa a una figura de la Selección Colombia en la vanguardia de una estadística del Mundial 2026. Es la precisión quirúrgica de Luis Díaz para inventar las opciones de gol más peligrosas del torneo.
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Un reciente informe publicado por el observatorio especializado CIES Football Observatory, en conjunto con la plataforma de análisis de rendimiento IMPECT, confirma que Luis Díaz lidera de forma absoluta el escalafón global de generación de oportunidades de peligro por cada 90 minutos de juego en la cita mundialista.