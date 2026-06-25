Luis Díaz, en el top de los futbolistas que más opciones de juego crea en el Mundial 2026

En el fútbol, no es la velocidad pura ni el regate efectivo lo que hoy sitúa a una figura de la Selección Colombia en la vanguardia de una estadística del Mundial 2026. Es la precisión quirúrgica de Luis Díaz para inventar las opciones de gol más peligrosas del torneo. Le puede interesar: Selección Colombia, la cuarta que más remata fuera del área en el Mundial 2026, ¿mejorará la puntería contra Portugal? Un reciente informe publicado por el observatorio especializado CIES Football Observatory, en conjunto con la plataforma de análisis de rendimiento IMPECT, confirma que Luis Díaz lidera de forma absoluta el escalafón global de generación de oportunidades de peligro por cada 90 minutos de juego en la cita mundialista.

Lucho Díaz, en la cima de la estadística en la Copa del Mundo

El extremo de la selección colombiana y del Bayern Múnich ha alcanzado una puntuación perfecta de 100.0 en la métrica de creación de juego (>90’), superando a las principales figuras del panorama internacional.

En el listado definitivo, Díaz aventaja a su compañero de equipo, el francés Michael Olise, quien ocupa la segunda casilla con un registro de 98.8, y al marfileño Yan Diomandé, tercero con 92.4. El top 10 lo completan futbolistas de renombre como Alexander Isak (91.6), Pedri González (91.3) y Ousmane Dembélé (87.7). La regularidad del guajiro se traduce en una influencia directa en los metros finales, consolidándolo como el futbolista más determinante de la competición en la gestación de volumen ofensivo.

Evolución y vigencia de Lucho con la camiseta tricolor

Este rendimiento sobresaliente en territorio norteamericano no representa un hecho aislado, sino la consolidación de un proceso regular. Antes del inicio del certamen, Díaz ya registraba cifras destacadas en las Eliminatorias Sudamericanas, donde lideró a su selección en regates completados (con un promedio de 4.2 por partido) y en asistencias esperadas (xA). En su historial con el combinado nacional incluye actuaciones memorables como la de la Copa América 2021, donde se proclamó goleador del torneo con 4 anotaciones. Ahora, en la actualidad, su rol bajo la dirección técnica de Lorenzo ha mutado de un finalizador puro por banda a un organizador avanzado que centraliza el juego asociativo de Colombia.

Los registros técnicos del liderazgo de Díaz en el top