Países Bajos se consolidó como líder invicto del Grupo F y vuelve a ser favorito en el Mundial Norteamérica

En un duelo arbitrado por la mexicana Katia Itzel García, Países Bajos derrotó 3-1 a Túnez en Kansas City y aseguró el primer lugar del Grupo F del Mundial 2026.

Con este liderato, la escuadra de Ronald Koeman se citó en dieciseisavos de final con Marruecos, en un duelo a disputarse el lunes en Monterrey (México), y eludió un indeseado cruce temprano con Brasil.

La escuadra neerlandesa concluyó en cabeza de la llave con siete puntos, seguida de los clasificados Japón (5) y Suecia (4) y del eliminado Túnez (0).

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La mexicana Katia Itzel García se convirtió en la primera latinoamericana en pitar en un partido de un Mundial masculino. Es también la segunda árbitro principal en Norteamérica 2026, después de la estadounidense Tori Penso.

La francesa Stéphanie Frappart abrió el camino para el arbitraje femenino al dirigir en el Mundial de Catar 2022.

García, que lució un uniforme oscuro con los colores de México en hombros y pantalones, manejó sin controversias un choque pasado por agua en el que Países Bajos ganó con goles de Ellyes Skhiri en propia puerta en el minuto 3, Brian Brobbey (7’) y Jan Paul van Hecke (62’).

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Hazem Mastouri (54’) descontó para Túnez poniendo bajo presión momentáneamente a Países Bajos, que estaba también pendiente del choque simultáneo entre Japón y Suecia, que concluyó igualado 1-1.

Con su segundo lugar, a los Samuráis Azules les tocó la difícil misión de chocar con el pentacampeón mundial Brasil el lunes en Houston.