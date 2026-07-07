La hora de Luis Suárez al frente de una Colombia que sueña en grande en el Mundial

Llegó la hora para que Luis Suárez honre un nombre que otro delantero, el uruguayo, hizo famoso. Con Jhon Córdoba lesionado, el atacante tiene vía libre para comandar a Colombia en el duelo de octavos de final del Mundial ante Suiza, el martes en Vancouver.
El jugador del Sporting de Lisboa es el llamado a guiar una ofensiva cafetera que ha producido numerosos remates a puerta (28) en Norteamérica 2026, pero que ha marcado muchos menos goles (5) que los que debería para intranquilidad de sus aficionados.
A pesar de la feria del desperdicio, el equipo que dirige Néstor Lorenzo llega invicto (tres victorias, un empate) y como una de las selecciones más sólidas al último partido mundialista en Canadá, uno de los tres anfitriones junto con Estados Unidos y México.
Nacido hace 28 años en la caribeña Santa Marta, la tierra de leyendas colombianas como Radamel Falcao García y “el Pibe” Carlos Valderrama, Suárez todavía no ha celebrado en su primera participación en una Copa del Mundo.
Su gran temporada en Portugal ilusionó a un país mentalizado en superar los cuartos de final alcanzados en Brasil 2014, su mejor desempeño en la máxima cita del fútbol hasta ahora.
El delantero se codeó con los grandes goleadores de los principales torneos de Europa la pasada temporada al anotar 28 goles en la liga portuguesa, una cifra liguera solamente superada por Harry Kane (36) con el Bayern Múnich en la Bundesliga.