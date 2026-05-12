Luis Suárez y Neymar acaparan la atención en las prelistas del Mundial 2026

Entre las prelistas para el Mundial de 2026 que se han dado a conocer, la ausencia que más revuelo ha causado es la del delantero uruguayo Luis Suárez. El histórico goleador presuntamente no aparece entre los 55 jugadores reservados por el técnico Marcelo Bielsa, de los cuales se escogerán los 26 que finalmente irán a la cita de Norteamérica 2026.

Medios de ese país —que al igual que en Colombia no tuvieron acceso al listado oficial enviado por las federaciones a la FIFA— señalan que la ilusión de ver de nuevo con la Celeste al mítico atacante se esfumó definitivamente.

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Cabe recordar que en 2024 el jugador había dejado la selección tras criticar al estratega argentino. En los últimos días, el futbolista del Inter Miami había expresado su arrepentimiento y declaró su deseo de retornar al equipo nacional, afirmando que jamás le diría que no a la Selección si esta lo necesitaba. Prácticamente se ofreció; sin embargo, la respuesta de Bielsa parece ser contundente al no incluirlo en la prelista, tras haber participado previamente en cuatro ediciones mundialistas.