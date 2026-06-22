Lumumba llegó a México: el icónico hincha de R.D. Congo estará en la tribuna ante Colombia

Este lunes 22 de junio llegó al aeropuerto de Guadalajara, México, el hincha más icónico de la Selección de la República Democrática del Congo: Michel Kuka Mboladinga, más conocido como Lumumba Vea. Un fanático distinto a los demás que se distingue por estar los 90 o más minutos que dure el partido de pie y con el brazo derecho levantado emulando al líder independentista congoleño, Patrice Lumumba, quien fue asesinado en 1961.
La fama de este aficionado creció exponencialmente en la Copa Africana de Naciones de 2026, en la cual cayeron en octavos de final contra Argelia, empero, la entrega y postura de su fanático conmovió el planeta. Incluso durante el partido debut contra la Selección de Portugal, se sintió el vacío de Lumumba en la tribuna celeste que alienta a los Leopardos de África.