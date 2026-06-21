¿James Rodríguez debe ser titular contra Congo? Así está el debate que divide a Colombia en el Mundial

La Selección Colombia afrontará este martes (9:00 p.m.) un partido trascendental frente a Congo, pero más allá de la importancia de sumar tres puntos para clasificar a los 16avos, una de las grandes incógnitas gira alrededor de James Rodríguez. El rendimiento del capitán ante Uzbekistán abrió un debate sobre si el volante creativo debe mantener su lugar en el once inicial o si Néstor Lorenzo debería apostar por otras alternativas para darle mayor dinámica al equipo.
Aunque Colombia comenzó el Mundial con una victoria, el funcionamiento colectivo dejó más dudas que certezas. Una de las críticas más recurrentes estuvo dirigida hacia James, quien estuvo lejos de ser el conductor habitual y terminó siendo sustituido.