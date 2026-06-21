¿James Rodríguez debe ser titular contra Congo? Así está el debate que divide a Colombia en el Mundial

La Selección Colombia afrontará este martes (9:00 p.m.) un partido trascendental frente a Congo, pero más allá de la importancia de sumar tres puntos para clasificar a los 16avos, una de las grandes incógnitas gira alrededor de James Rodríguez. El rendimiento del capitán ante Uzbekistán abrió un debate sobre si el volante creativo debe mantener su lugar en el once inicial o si Néstor Lorenzo debería apostar por otras alternativas para darle mayor dinámica al equipo. Aunque Colombia comenzó el Mundial con una victoria, el funcionamiento colectivo dejó más dudas que certezas. Una de las críticas más recurrentes estuvo dirigida hacia James, quien estuvo lejos de ser el conductor habitual y terminó siendo sustituido.

Su discreta actuación volvió a poner sobre la mesa una situación que se viene observando desde hace algún tiempo: el “10” ya no posee el despliegue físico de otras épocas y necesita un contexto que lo favorezca para explotar sus virtudes. Actualmente, James está siendo utilizado por el sector derecho, una ubicación que busca potenciar su capacidad para filtrar pases y generar fútbol, pero que también exige una ayuda constante de sus compañeros cuando Colombia pierde la pelota. La razón es clara: su condición física actual ya no le permite recorrer grandes distancias ni cubrir amplios espacios como lo hacía en sus mejores años. Conozca: “Estoy listo”: Jhon Córdoba enciende la competencia en el ataque colombiano de cara al segundo partido mundialista

Precisamente por ello, no sería extraño que Lorenzo evalúe variantes. Una de las posibilidades es darle mayor movilidad al medio campo con el ingreso de Juan Fernando Quintero, quien no tuvo minutos ante Uzbekistán y llega sin carga física. Otra alternativa que algunos consideran viable es Jorge Carrascal, por sus características de desequilibrio y capacidad de asociación en el último tercio. O tener desde el inicio a Jáminton Campaz, quien lo sustituyó en el debut. Pese a las críticas, el entrenador argentino quedó conforme con el desempeño del cucuteño. Para Lorenzo, el partido de James fue aceptable y, por eso, no dudó en respaldar su continuidad. Sin embargo, el debate ya está servido. Uno de los más críticos fue el exseleccionador Luis Augusto “Chiqui” García, quien consideró que “el nivel atlético de James estuvo lejos de lo esperado en este encuentro”. Para él, mantenerlo desde el inicio afecta el dinamismo ofensivo y limita la capacidad creativa del equipo. En su opinión, futbolistas como Quintero o Jhon Arias podrían ofrecer una respuesta más efectiva en su lugar. Otro exseleccionador, Jorge Luis Pinto, fue igualmente contundente. El santandereano advirtió que Colombia depende excesivamente de las bandas y que “el equipo no genera fútbol por la zona central, no construye”. Pinto propuso darle una oportunidad a Carrascal. Entre quienes cuestionan la titularidad de James existe una preocupación común: la falta de continuidad competitiva durante el último año. Varios analistas coincidieron en que el mediocampista intervino poco en las asociaciones ofensivas y mostró un ritmo físico inferior al requerido en una Copa del Mundo. Entérese: Gustavo Puerta, la apuesta silenciosa de Colombia para el duelo ante Congo Para el exvolante Víctor Danilo Pacheco, la inactividad terminó pasándole factura. “Sus virtudes estuvieron completamente ausentes. James no logró pesar en las acciones a balón parado, falló en la ejecución de los saques de esquina y le faltó finura para filtrar esos pases milimétricos a los que nos acostumbró”, aseguró. Incluso, el reconocido analista español MisterChip se sumó a las dudas en su cuenta de X. “No me ha gustado demasiado James, esa es la verdad. Ha intervenido muy poco en el juego; no sé si está bien físicamente. No ha sido ese jugador diferencial que vimos en la última Copa América. Pero Colombia va a necesitar una buena versión de James si quiere llegar lejos en este campeonato. Lorenzo confía mucho en él, pero solamente el propio James podrá perder esa titularidad si repite partidos como el de hoy”, publicó.

¿Hay muchas personas que siguen creyendo en el talento de James?

Pero no todas las opiniones son negativas. El exvolante, técnico y comentarista Alexis García considera que James todavía tiene mucho para ofrecer y que, al tratarse posiblemente de su último Mundial, puede ir creciendo con el paso de los partidos. “Estoy seguro de que este Mundial irá de menos a más. Tiene la calidad intacta y eso es lo más importante, porque te puede definir un partido con un pase gol, un tiro libre o un remate desde fuera del área”, afirmó.

Otro aspecto que no ha pasado desapercibido es un gesto habitual del cucuteño: cubrirse la boca con la mano cuando habla durante los partidos. En varias de las prácticas abiertas observadas en Ciudad de México y Guadalajara, James ha repetido este movimiento de manera casi automática. El tema genera preocupación porque las nuevas normas arbitrales exigen sancionar con expulsión ese gesto. Especialistas en psicología coinciden en que desaprender hábitos adquiridos durante años es una de las tareas más difíciles, por lo que el cuerpo técnico deberá estar atento para evitar una situación que pueda perjudicar al equipo en una instancia decisiva.

La discusión está abierta. Mientras algunos consideran que Colombia necesita un mediocampo más dinámico y creen que James debería comenzar en el banco, otros sostienen que su jerarquía, experiencia y calidad continúan siendo fundamentales. La última palabra la tendrá Néstor Lorenzo.

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