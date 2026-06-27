Video I Marcelo Bielsa y su grito de ira contra la prensa tras eliminación del Mundial: “Dale de una vez”

Cuando Uruguay perdió el viernes en la noche 1-0 ante España, resultado que eliminó al equipo suramericano del Mundial-2026, el entrenador argentino Marcelo Bielsa volvió a ser foco de polémica por sus gritos y respuestas. En pleno campo, y mientras esperaba que lo enfocaran y le hicieran las preguntas tras lo sucedido con su equipo, el orientador expresó, visiblemente enfadado: “Dale de una vez”. Bielsa cerró el viernes su etapa como entrenador de la selección uruguaya con una decepcionante eliminación en fase de grupos del Mundial, que cerró un camino de más de tres años marcados por altibajos y desencuentros del plantel con el excéntrico DT. La travesía de la Celeste bajo la batuta del Loco Bielsa comenzó como una gran apuesta de la Asociación Uruguaya de Fútbol, dispuesta a empeñar recursos con tal de contratar a un DT con una carrera tan envidiable cómo polémica, pero terminó con el hito negativo de dejar una Copa del Mundo sin victorias, por primera vez desde Corea del Sur y Japón 2002.

Un cuarto puesto en el premundial, la tercera posición en la Copa América de 2024 y la eliminación en el Grupo H en Norteamérica, tras empatar ante Arabia Saudita y Cabo Verde y caer ante España, configuran una trayectoria descendiente de un proceso que comenzó a paso arrollador.

Los cinco momentos claves en la era Bielsa:

Invitación a soñar El exentrenador de las selecciones de Argentina y Chile tomó la conducción de la Celeste en mayo de 2023, en una presentación en la que dejó de lado su habitual lenguaje parco para deshacerse en elogios y avisar que Uruguay podía “fantasear y alimentar la ilusión con jugadores de primer nivel”. Con el desafío de tomar el lugar de óscar Tabárez, el DT que rescató a Uruguay del ostracismo y lo guio al cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010, Bielsa encaminó, pese a algunas críticas, la renovación del plantel. Lea: Lío en Uruguay a horas del partido contra España: Bielsa contra Valverde y más jugadores Un debut con triunfo 4-1 ante la débil Nicaragua en el Centenario y la victoria ante Chile 3-1 en el inicio del premundial pusieron a rodar el ‘Proyecto Bielsa’.

Delirio colectivo

El entrenador torció el brazo de la mayoría de sus críticos en sus primeros meses en la Celeste y el 16 de noviembre en Buenos Aires consiguió lo que sería la cima de su camino con el combinado charrúa, una victoria por 2-0 ante la Argentina de Lionel Messi, que estaba invicta desde su coronación en Catar. Un mes antes, Uruguay había vencido a Brasil 2-0 en el estadio Centenario de Montevideo, dejando en el olvido 22 años de sequía frente a la Canarinha en un premundial. Incluso Suárez, quien no fue tenido en cuenta hasta la sexta fecha del clasificatorio sudamericanao, alabó al DT. El balón de oro en Sudáfrica 2010, Diego Forlán apareció desde su retiro para elogiar el “fútbol frenético” de la selección dirigida por el argentino.

Se encienden las alarmas

La Copa América de 2024 disputada en Estados Unidos terminó siendo un punto de quiebre. Uruguay, segundo mayor ganador de Copas América con 15 victorias, cayó en semifinales ante Colombia y cerró en tercera posición. Pero una trifulca luego de finalizado el duelo ante Colombia le costó caro. Once jugadores de la selección uruguaya fueron sancionados, incluidos Darwin Núñez y Ronald Araújo, y Bielsa tuvo que enfrentar varios juegos de las clasificatorias con un plantel diezmado por las bajas. De segundos en la clasificatoria, el equipo deambuló en la parte media de la tabla. Pese a la tranquilidad de tener seis cupos directos al Mundial disponibles, más uno a repechaje, el juego de los hombres de Bielsa desencantó a los hinchas y generó molestias cada vez más evidentes en el entorno de la selección. El gurú del fútbol ofensivo sufrió con la versión desteñida de su equipo, incapaz de imprimir al ataque el vértigo que caracterizaron a los equipos dirigidos por Bielsa en América y Europa.

El puñal del Pistolero

Tras la Copa América, Luis Suárez anunció su retiro y días después de dejar la selección uruguaya en setiembre de 2024 como su máximo goleador histórico realizó duras críticas al accionar del técnico. “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, contó Suárez a DSports. Suárez habló de maltratos a empleados del complejo donde entrena a Uruguay, entre otras críticas. Pese al golpe, Bielsa siguió su camino y logró cerrar el premundial sudamericano en el cuarto puesto. La clasificación calmó las aguas, pero no desactivó las críticas por magro rendimiento y la gota que pareció derramar el vaso llegó en noviembre con amistosos ante México y Estados Unidos. Sin Federico Valverde del Real Madrid y Darwin Núñez del Al Hilal, Uruguay empató sin goles ante México y sufrió una humillante goleada ante Estados Unidos 5-1. Bielsa reconoció que su excéntrica forma de ser le impedía interactuar con éxito con los jugadores, pero decidió seguir.

La estrepitosa caída