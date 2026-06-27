Video I Marcelo Bielsa y su grito de ira contra la prensa tras eliminación del Mundial: “Dale de una vez”

Cuando Uruguay perdió el viernes en la noche 1-0 ante España, resultado que eliminó al equipo suramericano del Mundial-2026, el entrenador argentino Marcelo Bielsa volvió a ser foco de polémica por sus gritos y respuestas.
En pleno campo, y mientras esperaba que lo enfocaran y le hicieran las preguntas tras lo sucedido con su equipo, el orientador expresó, visiblemente enfadado: “Dale de una vez”.
Bielsa cerró el viernes su etapa como entrenador de la selección uruguaya con una decepcionante eliminación en fase de grupos del Mundial, que cerró un camino de más de tres años marcados por altibajos y desencuentros del plantel con el excéntrico DT.
La travesía de la Celeste bajo la batuta del Loco Bielsa comenzó como una gran apuesta de la Asociación Uruguaya de Fútbol, dispuesta a empeñar recursos con tal de contratar a un DT con una carrera tan envidiable cómo polémica, pero terminó con el hito negativo de dejar una Copa del Mundo sin victorias, por primera vez desde Corea del Sur y Japón 2002.