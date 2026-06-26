Lío en Uruguay a horas del partido contra España: Bielsa contra Valverde y más jugadores

La Selección de Uruguay llega al partido con España con la soga al cuello, no solo desde lo deportivo, también desde lo grupal. Según el programa radial Las Voces del Deporte del medio El Espectador, en el país del sur del continente, la charrúa atraviesa por un momento de tensión en la previa del partido más importante de los últimos años para ellos. Según la información brindada en el programa anteriormente mencionado, el pasado jueves 25 de enero, cuatro referentes del plantel pidieron una reunión privada con el director técnico argentino al servicio de Uruguay, Marcelo “El Loco” Bielsa. Los futbolistas que tomaron la iniciativa eran Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Sergio Rochet y Manuel Ugarte.

Los tres volantes y el arquero le manifestaron a Bielsa que no están contentos con la metodología de trabajo, argumentando que “es demasiado exhausto el tiempo de entrenamiento y eso generó lesiones en algunos jugadores”, dejando claro que la temporada con sus clubes fue demasiado exigente y no aguantan más el ritmo de la concentración al mando del argentino. También plantearon alternativas de juego y un plan distinto al del entrenador para el partido decisivo ante España de este viernes 26 de junio en Guadalajara. “Queremos jugar con un bloque bajo y atacar de contragolpe”, es lo que pidieron los cuatro líderes charrúas encabezados por el capitán Federico Valverde, quien este año tuvo altercados con compañeros y cuerpo técnico en el Real Madrid.

La respuesta de Bielsa

Tras escuchar las peticiones de sus convocados, Marcelo Bielsa, fiel a su estilo, citó a todo el plantel para hablar durante casi 50 minutos. En esa charla, “El Loco” dejó claro que sabía muy bien que hay jugadores insatisfechos con él en la convocatoria y que incluso lo intentaron sacar en anteriores ocasiones, lo que habla de una ruptura del “Chelo” con sus subordinados. “Ustedes ya me quisieron sacar cuando fue lo de Luis Suárez. Cuando pasó lo de Nahitan Nández también estuvieron reunidos y me quisieron sacar. Yo le he armado la carrera a algunos jugadores acá en la Selección, como Cáceres y Maxi Araujo”, les habría dicho Bielsa a sus jugadores, con la mirada clavada en el piso.