“Nadie puede detenernos”, advirtió el DT de Marruecos tras eliminar a Países Bajos

Mohamed Ouahbi, director técnico de Marruecos, advirtió que “nadie puede detenernos” en este Mundial 2026, luego de eliminar en penales a Países Bajos, el lunes en la noche en el partido de dieciseisavos de final en Monterrey, México.

“Lo que debemos decirnos es que nadie puede detenernos”, declaró Ouahbi en rueda de prensa después de que Marruecos se impusiera 3-2 en penales, tras igualar 1-1 en 120 minutos.

“Somos imparables si jugamos el fútbol que sabemos jugar”, subrayó, tras recalcar que “tenemos una selección fuerte a nivel mental, y creo que vamos a llegar muy lejos”.

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El entrenador destacó que “desde hace muchos años los futbolistas marroquíes creen en ellos mismos y se sienten capaces de llegar muy lejos”.

“Ahora todo mundo respeta a Marruecos porque somos fuertes”, remató.

El adiestrador de los Leones del Atlas se mostró sorprendido de que Países Bajos haya jugado el partido con cinco defensores.

“Sinceramente no me esperaba que agregaran un defensa, porque es un equipo al que le gusta tener la pelota”, comentó.

Ouahbi se manifestó satisfecho por los ajustes que hizo para aprovechar los “pocos espacios” que dejó el rival y porque “dominamos por completo el partido”.

También reconoció el trabajo que realizó el guardameta rival, Bart Verbruggen. “Si hubieran ganado ellos, su portero habría sido premiado como el mejor jugador del partido”.

Para el entrenador de 49 años, el equipo marroquí debe aprovechar “todas las herramientas, todo nuestro arsenal, para llegar lo más lejos posible. Esa es la mentalidad que queremos que tengan todos nuestros jugadores. Nadie es invencible. Y eso también se lo digo a mis jugadores. Si cometemos errores, nos iremos a casa”, concluyó.

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