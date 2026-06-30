Con “sangre fría” Marruecos venció a Países Bajos por penaltis y clasificó a octavos de final del Mundial 2026

No hay épica sin héroes. El paso a octavos de final del Mundial 2026 de Marruecos tuvo dos. Uno dejó hasta la sangre en la cancha. El otro se mostró frío, impoluto, cuando más se necesitaba: la tensionante tanda de penaltis que hubo en el estadio de Monterrey, México, contra el Países bajos de Ronald Koeman. El primer héroe fue, en realidad, el protagonista de la última escena. Con una herida pequeña cerca del ojo, sin camisa, con algunos rastros de sangre aún en el rostro, cual boxeador que lucha por un título mundial, el futbolista marroquí Ismael Saibari celebró, con el público que estaba en las tribunas del estadio de Monterrey, después de que anotó el penalti que le dio la clasificación a Marruecos a octavos de final del Mundial de Norteamérica.

Ismael, nacido en Tarrassa, España, hace 25 años y quien juega para el PSV de Países Bajos –qué paradoja–, pateó con perfección el quinto penalti de Marruecos en la tanda. Siendo derecho, cruzó la pelota, como manda el manual. Eso puso el 2-3 definitivo de una tanda en la que, por Marruecos erraron Neil El Aynaoui y Achraf Hakimi –quien sigue en deuda en momentos importantes–, pero anotaron Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi y Saibari.

Bounou, el héroe silencioso

Por Países Bajos patearon Teun Koopmeiners, Justin Kluivert –hijo de Patrick, el gran futbolista de los 80’s y 90’s–, Wout Weghrost, Quinter Timber y Crysencio Summerville. Solo el primero y el tercero marcaron. Los otros erraron o se encontraron con las manos salvadoras de Yassine Bounou, el arquero nacido en Montreal, Canadá, hace 35 años que ha sido el “salvador” de Marruecos en los últimos años.

Bounou, uno de los 19 futbolistas que representar a Marruecos en Norteamérica 2026, que no nacieron en el país africano, brilló en los penaltis. En el remate de Justin Kluivert, el portero no se lanzó como suelen hacerlo sus colegas, sino que interpretó que era necesario mantenerse en pie para poder llegar a la pelota. Le puso el puño y la desvió. Eso ratificó la confianza de los marroquíes en que podían avanzar de ronda.

Lo que hizo Bounou no sorprende a los futboleros. En Qatar 2022 fue la gran figura de Marruecos, que terminó cuarto en el torneo. De hecho, terminó tercero en las votaciones de mejor portero del campeonato: solo lo superaron el belga Thibaut Courtois y el argentino Emiliano Martínez, según datos de la Federación Internacional de Historia y Estadística. Ante Países Bajos, en México, volvió a mostrar su talento. No solo en los penaltis. También en el tiempo reglamentario, que terminó 1-1. En el juego, lo de Marruecos fue un milagro. El equipo que fue finalista de la Copa Africana de Naciones que se jugó entre diciembre de 2025 y enero de este año, derrochó opciones durante los primeros 70 minutos y, al 72, vio como Cody Gakpo anotó el 1-0 para el equipo europeo.