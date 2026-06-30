Con “sangre fría” Marruecos venció a Países Bajos por penaltis y clasificó a octavos de final del Mundial 2026

No hay épica sin héroes. El paso a octavos de final del Mundial 2026 de Marruecos tuvo dos. Uno dejó hasta la sangre en la cancha. El otro se mostró frío, impoluto, cuando más se necesitaba: la tensionante tanda de penaltis que hubo en el estadio de Monterrey, México, contra el Países bajos de Ronald Koeman.
El primer héroe fue, en realidad, el protagonista de la última escena. Con una herida pequeña cerca del ojo, sin camisa, con algunos rastros de sangre aún en el rostro, cual boxeador que lucha por un título mundial, el futbolista marroquí Ismael Saibari celebró, con el público que estaba en las tribunas del estadio de Monterrey, después de que anotó el penalti que le dio la clasificación a Marruecos a octavos de final del Mundial de Norteamérica.