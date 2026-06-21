¿Quién es Eloy Room? El arquero que le dio a Curazao su primer punto mundialista y batió récord de atajadas

A sus 37 años, Eloy Víctor Room, quien juega como arquero en el Miami F. C., de la United Soccer League (USL) Championship, hizo historia en el Mundial de Norteamérica, ya que con sus 15 atajadas, en el duelo contra Ecuador, se convirtió en el mayor atajador en un Mundial.
Aunque, según los datos publicados por MisterChip, el español especialista en estadísticas, Room es superado por Tim Howard realizó 16 paradas contra Bélgica el 1 de julio de 2014, fue en un partido con prórroga y por ello, lo de Room es nuevo récord con sus 15 atajadas en un juego en el tiempo reglamentario de 90 minutos.
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De acuerdo con lo que se ha publicado en varios medios y en algunas cuentas en redes sociales, “Room se unió al club Vitesse a la edad de trece años, después de haber jugado para numerosos clubes incluidos; SCE, y los rivales locales NEC Nijmegen y Unión”.