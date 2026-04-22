¿Sacó el paraguas o es realista? Así ve Lorenzo el camino de Colombia en el Mundial

Durante una entrevista con Alexis García en el programa Charlas de Vestuario de Caracol Televisión, el seleccionador argentino reflexionó sobre el Grupo K, donde Colombia se medirá ante selecciones de perfiles muy distintos como Portugal, Uzbekistán y Congo.

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, la Selección Colombia ya comienza a vivir la previa de lo que será su séptima participación en el máximo torneo. En este contexto, su entrenador, Néstor Lorenzo, entregó un análisis detallado sobre los rivales que enfrentará en la fase de grupos, dejando claro que el equipo afronta el desafío con respeto, ambición y cautela.

Portugal, un candidato con peso propio

Uno de los rivales que más atención genera en el cuerpo técnico colombiano es Portugal, al que Lorenzo no dudó en catalogar como uno de los grandes aspirantes al título. El estratega destacó tanto su posición en el ranking FIFA como la calidad individual de su plantel.

“Creo que Portugal es uno de los candidatos en el Mundial 2026, tiene un buen ranking FIFA, lo de Cristiano Ronaldo, que es el referente histórico por todo lo que significa, pero además tiene otros grandes jugadores, de élite”, afirmó el técnico, haciendo referencia a la figura de Cristiano Ronaldo.

El duelo ante los europeos, programado para la tercera fecha en Miami, aparece como uno de los partidos más exigentes del grupo y, posiblemente, decisivo para las aspiraciones de la Tricolor.

Uzbekistán, un rival en crecimiento

Más allá del peso histórico de Portugal, Lorenzo también puso la lupa sobre Uzbekistán, una selección que, aunque menos mediática, cuenta con argumentos competitivos importantes.

El entrenador aseguró conocer al equipo asiático y resaltó que tiene jugadores actuando en Europa, además de estar dirigido por el italiano Fabio Cannavaro. Para Lorenzo, estos factores convierten a Uzbekistán en un rival de cuidado.

“Conozco, sí conozco. Tiene un par de jugadores en Europa, cuentan con un técnico italiano como Cannavaro, pero nadie es fácil, ellos van con la ilusión”, explicó.

Congo, físico y exigente

Sobre Congo, el técnico fue más breve, pero igualmente claro: se trata de un equipo con características físicas importantes que debe ser analizado con seriedad. Lorenzo dejó claro que no hay espacio para la confianza excesiva, especialmente en un torneo donde las sorpresas son frecuentes.

La lección de los Mundiales: nadie es invencible

Uno de los puntos más llamativos de la reflexión de Lorenzo fue su insistencia en la imprevisibilidad del fútbol. El entrenador recordó episodios históricos para reforzar su mensaje: la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en Catar 2022 y la caída ante Camerún en Italia 1990, en la que él mismo estuvo presente como jugador.

Estos antecedentes sirven como advertencia: en un Mundial, cualquier descuido puede ser determinante.

Finalmente, Lorenzo se refirió a la dificultad de los partidos iniciales en una Copa del Mundo, donde el componente emocional juega un papel clave.