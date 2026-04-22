Ucrania investiga presunta ejecución sistemática de 306 prisioneros de guerra por Rusia

Los servicios de inteligencia de Ucrania comenzaron este miércoles 22 de abril a investigar la posible ejecución de 306 prisioneros de guerra ucranianos a manos de militares del Ejército ruso desde que comenzó la invasión rusa hace ya más de cuatro años.

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Así lo confirmó el jefe del Departamento de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Andri Shvets, que señaló que desde febrero de 2022 -cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania- hasta abril de este año se han abierto 116 procedimientos de este tipo para analizar la posible ejecución de cientos de prisioneros de guerra en el campo de batalla.

Shvets indicó que la mayoría de estos “casos brutales de ejecuciones extrajudiciales de militares ucranianos ha tenido lugar en zonas de Donetsk”, además de en la región rusa de Kursk. “Se pueden observar los métodos de ejecución más brutales, como decapitación, ejecuciones en masa y desmembramiento”.