Intento de fleteo en la vía a embalses de Antioquia: víctima se defendió y frustró hurto

Tremendo susto se llevaron los conductores y transeúntes que se movilizaban por la vía que lleva a la zona de embalses cuando presenciaron lo que parecía un intento de fleteo.

Según trascendió, el incidente ocurrió cerca de las 6:00 p.m. del pasado 20 de abril en la vereda San José ubicada en el eje vial que une a Marinilla con El Peñol.

De acuerdo a la información entregada por las autoridades marinillas. Dos presuntos fleteros a bordo de una motocicleta roja venían siguiendo un vehículo desde Medellín con el fin de atracarlo.

La cuestión es que cuando llegaron a la mencionada vereda e intentaron cometer el hurto, no contaron con que la víctima se defendería evitando el robo.

Al final, la Policía fue enterada del suceso y se trasladó rápidamente al lugar de los hechos. Allí encontró a uno de los ladrones herido junto a la víctima quien también presentaba lesiones. El otro presunto fletero se dio a la fuga.

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Según se ha informado, en el sitio fue incautada un arma de fuego con la que al parecer pretendía cometerse el hurto. El fletero herido fue detenido.

A raíz de casos como este y del aumento de los homicidios en el Oriente antioqueño –que con corte al pasado 11 de marzo ya iban en 54 este año, lo que equivale a un incremento del 92,8%– se ha propuesto la restricción del parrillero en varios municipios.