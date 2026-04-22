“No hay sustento”: la polémica propuesta de la codirectora Moisá que cuestiona la meta de inflación en Colombia

Laura Moisá, codirectora del Banco de la República, afirmó que la meta de inflación de 3% en Colombia carece de todo sustento empírico.
En el marco del foro económico ‘La política monetaria en un contexto progresista’, organizado por el Gobierno Nacional, la intervención de la alta funcionaria del Emisor no pasó desapercibida.
Sus declaraciones apuntaron directamente al corazón de la política monetaria tradicional y abrieron un debate sobre el rumbo económico de Colombia frente a un sistema internacional que, a sus ojos, penaliza a los países en desarrollo.
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