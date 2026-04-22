“No hay sustento”: la polémica propuesta de la codirectora Moisá que cuestiona la meta de inflación en Colombia

Laura Moisá, codirectora del Banco de la República, afirmó que la meta de inflación de 3% en Colombia carece de todo sustento empírico. En el marco del foro económico ‘La política monetaria en un contexto progresista’, organizado por el Gobierno Nacional, la intervención de la alta funcionaria del Emisor no pasó desapercibida. Sus declaraciones apuntaron directamente al corazón de la política monetaria tradicional y abrieron un debate sobre el rumbo económico de Colombia frente a un sistema internacional que, a sus ojos, penaliza a los países en desarrollo. Lea más: Insólito: Petro criticó al gerente del Banrep por no ir a foro de política monetaria, pero él tampoco llegó

El debate sobre el 3%: ¿una meta sin evidencia?

Uno de los puntos más álgidos de su discurso fue el cuestionamiento directo a la meta de inflación a largo plazo fijada por el Banco de la República. Según Moisá, “no existe evidencia empírica que esas tasas a las que debemos ir en algún momento son a las que debemos anclar las expectativas”. La funcionaria criticó el debate teórico tradicional que asegura que prometer llegar al 3%, haciendo “lo posible, lo imposible o lo sobrehumano”, es lo único que garantiza la credibilidad económica. Para Moisá, las expectativas hoy son altamente volátiles debido a la incertidumbre global. Ejemplificó que factores externos, como la posibilidad de que el petróleo llegue a 150 dólares por barril o un sorpresivo cierre de fronteras, hacen que proyectar el comportamiento del costo de vida en los próximos meses sea casi imposible.

¿Sintonía con el ministro Germán Ávila?

Las palabras de la codirectora refuerzan el mensaje que lanzó hace unas semanas el ministro de Hacienda, Germán Ávila. En su momento, el jefe de la cartera económica aseguró ante el Congreso que no se debía desechar la idea de flexibilizar la meta. “A la economía no le va a pasar nada con una meta más alta, del 4% o incluso del 5%”, indicó Ávila, criticando que se hable de Colombia como si fuera un país hiperinflacionario. Ávila fue un paso más allá al cuestionar las alzas en las tasas de interés del Emisor, argumentando que la inflación responde a choques de oferta y no de demanda. “Subiendo las tasas de interés en Colombia no vamos a controlar lo que pasa en el Estrecho de Ormuz”. Además, arremetió contra las encuestas de expectativas del sistema financiero, señalando un conflicto de interés, ya que quienes responden la encuesta “son los mismos” tenedores de deuda pública que mejoran su rentabilidad con tasas más altas. En contexto: Leonardo Villar no asistirá al foro de política económica del Gobierno Petro: “No es oportuno ni adecuado”

El papel del Estado: resiliencia, banca pública y regla fiscal

Más allá de la inflación, Moisá invitó a repensar el rol de Colombia en el escenario internacional. Señaló que “somos un país periférico” atrapado en un sistema definido por organizaciones con una profunda desigualdad de poder, advirtiendo que si el país decidiera desligarse de la meta de inflación, el costo de la deuda y las penalizaciones internacionales causarían un choque complejo, como ha sucedido en otros países latinoamericanos. Como alternativa, sugirió mirar referentes regionales. “Brasil continúa con esas propuestas de banca pública fuerte para ser anticíclica”. Agregó que Colombia debe definir dónde quiere estar en 50 años, buscar alianzas estratégicas para tener una voz más fuerte, y lograr autonomía para definir políticas soberanas.

Laura Moisá, codirectora del Banco de la República.

Pese a su alineación con algunas posturas del Gobierno, Moisá trazó una línea roja, la necesidad de un equilibrio fiscal riguroso para que el Banco de la República pueda hacer su trabajo. “Coordinémonos a tal punto que, por favor, Gobierno, Estado, cumplan la regla fiscal, no generen dominancia fiscal, y así la política monetaria pueda asegurar el control de la inflación y dar estabilidad”, exigió la codirectora, recordando que constitucionalmente, la principal función del Emisor es el control de los precios. Este llamado contrasta con las recientes justificaciones del ministro Ávila sobre el aumento del déficit, quien culpó al gobierno anterior por el subsidio a los combustibles, a la Corte Constitucional por tumbar la no deducibilidad de las regalías petroleras, y al Congreso por negar reformas tributarias. Lea aquí: Banco de la República desmiente al Gobierno y hace pedagogía sobre el alza de tasas de interés

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