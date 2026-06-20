“Estoy listo”: Jhon Córdoba enciende la competencia en el ataque colombiano de cara al segundo partido mundialista

La Selección Colombia recibió una noticia positiva de cara a su segundo compromiso en el Mundial. El delantero Jhon Córdoba confirmó que ya superó las molestias físicas que condicionaron su preparación y se encuentra disponible para ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo para el encuentro del martes frente a Congo.
El atacante reconoció que su ausencia en el debut estuvo relacionada con la falta de ritmo competitivo, una situación que prefirió manejar con prudencia junto al cuerpo médico y técnico de la Tricolor. Sin embargo, aseguró que durante los últimos días ha podido completar una semana de trabajo y adaptación que le permitió alcanzar mejores condiciones para competir.