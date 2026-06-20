“Estoy listo”: Jhon Córdoba enciende la competencia en el ataque colombiano de cara al segundo partido mundialista

El atacante reconoció que su ausencia en el debut estuvo relacionada con la falta de ritmo competitivo, una situación que prefirió manejar con prudencia junto al cuerpo médico y técnico de la Tricolor. Sin embargo, aseguró que durante los últimos días ha podido completar una semana de trabajo y adaptación que le permitió alcanzar mejores condiciones para competir.

La Selección Colombia recibió una noticia positiva de cara a su segundo compromiso en el Mundial. El delantero Jhon Córdoba confirmó que ya superó las molestias físicas que condicionaron su preparación y se encuentra disponible para ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo para el encuentro del martes frente a Congo.

“Ahora me siento bien y preparado”, fue el mensaje transmitido por el delantero, quien espera tener la oportunidad de sumar sus primeros minutos en el torneo, aunque dejó claro que la decisión final sobre su participación dependerá exclusivamente de Néstor Lorenzo y su grupo de colaboradores.

Córdoba destacó además la importancia de la victoria conseguida por Colombia en el estreno mundialista, un resultado que fortaleció la confianza del grupo y permitió iniciar el campeonato con tranquilidad. También valoró el apoyo masivo de los aficionados colombianos, cuyo respaldo ha sido una de las imágenes más destacadas durante los primeros días de competencia.

La recuperación del atacante representa una alternativa importante para el frente de ataque colombiano. Su experiencia, potencia física y capacidad para jugar de espaldas al arco ofrecen variantes diferentes dentro del esquema ofensivo, ampliando las posibilidades tácticas del seleccionador para afrontar un partido que puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación.

Más allá de sus opciones de jugar desde el inicio o ingresar como alternativa, Córdoba aseguró que su principal objetivo es estar preparado para responder cuando el equipo lo necesite. El delantero entiende que la competencia interna dentro de la Selección exige el máximo rendimiento y que cada futbolista debe aprovechar cualquier oportunidad para aportar al colectivo.

“Esa es la mentalidad de todos en el grupo”, ha sido una de las premisas que han acompañado la preparación de la Tricolor en México. Cada jugador trabaja con la convicción de estar listo para asumir responsabilidades en cualquier momento del torneo.

Con el duelo ante Congo cada vez más cerca, Colombia mantiene su enfoque en seguir construyendo sobre el buen inicio que tuvo en la Copa del Mundo. Una nueva victoria acercaría significativamente al equipo a la siguiente ronda y consolidaría el proyecto liderado por Néstor Lorenzo.