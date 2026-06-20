Gustavo Puerta, la apuesta silenciosa de Colombia para el duelo ante Congo

Tras su destacada actuación frente a Uzbekistán, Puerta ha logrado consolidarse como una opción confiable para el cuerpo técnico, que valora tanto su despliegue físico como su capacidad para aportar equilibrio y dinamismo en el centro del campo. Su crecimiento dentro de la Selección ha sido progresivo y hoy lo ubica cerca de asumir un papel protagónico en un partido de gran importancia para las aspiraciones colombianas.

La Selección Colombia continúa ajustando detalles para su segundo compromiso en el Mundial de 2026 y uno de los nombres que toma cada vez más fuerza en el equipo de Néstor Lorenzo es el de Gustavo Puerta. El mediocampista se perfila como una de las principales alternativas para acompañar a Jefferson Lerma en la zona medular durante el duelo del próximo martes ante Congo.

El volante aseguró que la posibilidad de integrar el once inicial es el resultado del trabajo constante y de la disciplina que ha mantenido durante los últimos meses. Además, calificó este momento como una verdadera “bendición”, consciente de la relevancia que tiene representar al país en una Copa del Mundo.

Lejos de sentirse presionado por el escenario mundialista, Puerta afirmó que ha aprendido a manejar los nervios propios de una competencia de esta magnitud. La confianza adquirida gracias a la continuidad que ha tenido en su club le ha permitido llegar a la concentración de la Tricolor en óptimas condiciones físicas y futbolísticas.

“Esa regularidad me ha ayudado mucho para llegar preparado y responder cuando el equipo lo necesita”, ha sido una de las premisas que han acompañado el crecimiento del joven mediocampista, quien se ha ganado la confianza del cuerpo técnico a partir de su rendimiento y compromiso.

Para el encuentro ante Congo, Néstor Lorenzo analiza diferentes variantes en la mitad de la cancha, aunque la presencia de Puerta aparece como una alternativa que encaja perfectamente en la idea de juego que busca imponer Colombia. Su capacidad para recuperar balones, ofrecer salidas limpias y mantener la intensidad durante los noventa minutos lo convierten en una pieza valiosa dentro del esquema tricolor.

El desafío no será sencillo. Congo mostró argumentos competitivos en su debut frente a Portugal y exigirá máxima concentración en todas las líneas. Por ello, el seleccionador colombiano apuesta por un mediocampo con movilidad, orden y buen manejo del balón, características que Puerta ha demostrado en sus más recientes presentaciones.