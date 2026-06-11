James Rodríguez enciende la ilusión de Colombia: “¿Por qué no soñar con una gran final?”

La Selección Colombia ya está instalada en México y comenzó oficialmente su concentración para su debut mundialista. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo aterrizó en Guadalajara, donde tendrá como centro de operaciones la Academia AGA del Atlas, pero la gran noticia de la jornada la protagonizó James Rodríguez, quien dejó un mensaje cargado de ambición e ilusión para los aficionados colombianos.
A su llegada al país anfitrión, el capitán de la Tricolor habló con los medios de comunicación y dejó claro que el objetivo del equipo va mucho más allá de participar en el torneo. “Este grupo tiene muchos sueños y muchas ganas. Hay talento y calidad. ¿Por qué no soñar con una gran final? Es algo que todos queremos también”, afirmó el volante cucuteño.