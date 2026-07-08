¿Se repite la historia de Catar? El picante duelo Francia-Marruecos que paraliza los cuartos del Mundial 2026

En el camino hacia su tercer título mundial, la Francia de Kylian Mbappé pondrá a prueba su rótulo de favorita cuando enfrente este jueves (3:00 p.m. hora de Colombia) en Foxborough, cerca de Boston, al peligroso Marruecos de Achraf Hakimi por el boleto a las semifinales de Norteamérica 2026.
Los Bleus deberán cambiar el chip tras su disputado choque de octavos de final ante Paraguay (1-0), un rival que los obligó a “ensuciarse” las manos, como reconoció el propio Mbappé, para hacer frente a su juego físico. ¿Será el momento de ponerse de nuevo el esmoquin? Seguramente no, pues el equipo de Didier Deschamps deberá lidiar con unos Leones del Atlas que saben morder y que han dado un paso hacia adelante en su propuesta desde que los galos los eliminaron (2-0) en las semifinales de Catar 2022.
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Campeones en los despachos de la última Copa Africana de Naciones, los marroquíes tuvieron un tránsito mucho más pacífico que el de los franceses en la ronda pasada, donde golearon a Canadá (3-0). Sin embargo, también han sabido superar escollos de peso en este certamen: empataron 1-1 ante Brasil en la fase de grupos y enviaron a casa a Países Bajos en una agónica tanda de penales (3-2) tras igualar en el tiempo reglamentario, exhibiendo un notable carácter. El encuentro de este jueves promete duelos tácticos de altísimo nivel en cada línea.