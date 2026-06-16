Con doblete de Haaland, Noruega goleó a Irak en su regreso a los mundiales

Tras 28 años de ausencia, Noruega regresó este martes al Mundial con una victoria por 4-1 ante Irak de la mano de su estrella Erling Haaland, que en su bautizo mundialista marcó doblete y fue figura del partido. El delantero del Manchester City marcó a quemarropa bajo el arco iraquí para adelantar a Noruega en el minuto 29 en Boston, pero un cabezazo de Aymen Hussein igualó el marcador para Irak. Lea también: Erling Haaland, la máquina de hacer goles, debuta en el Mundial de Norteamérica con Noruega Haaland aprovechó un error defensivo para volver a poner a Noruega por delante antes del descanso y elevar su cuenta goleadora a nivel internacional a 57 goles en tan solo 51 partidos. Leo Ostigard anotó el tercer gol de Noruega de cabeza, poco después de entrar al campo, sentenciando prácticamente la victoria. Noruega consiguió el cuarto tanto en el tiempo de descuento gracias a un autogol de Hussein. La victoria dejó a Noruega en la cima del Grupo I por diferencia de goles, empatada a tres puntos con Francia después de que Les Bleus vencieran a Senegal por 3-1 ese mismo día. Los noruegos se enfrentarán a las potencias africanas en su próximo partido en Nueva Jersey el 22 de junio. Puede leer: En vivo | Argentina busca volver a ganar en un debut mundialista, después de 12 años, enfrentando a Argelia

Ningún equipo tuvo un camino más largo ni más peligroso hacia la Copa del Mundo que Irak, que se aseguró su plaza como el 48º y último clasificado en marzo tras una campaña de 21 partidos que se extendió a lo largo de 867 días. Hussein, autor del gol decisivo en la victoria por repesca contra Bolivia, fue retenido e interrogado durante horas por funcionarios de inmigración estadounidenses tras su llegada con la selección para el primer Mundial de Irak desde 1986.