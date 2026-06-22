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Partido Francia vs. Irak fue suspendido por alerta de tormenta severa en el estadio de Filadelfia

El inicio del encuentro ya estuvo condicionado por un retraso debido a protocolos de tormenta eléctrica severa en la zona, pero el balón solo pudo rodar hasta el final del primer tiempo. Los hinchas fueron evacuados.

  • FOTO: AFP
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Agencia AFP
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 29 minutos
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El partido del Mundial que Francia e Irak disputaban este lunes 22 de junio en el estadio de Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos, fue suspendido temporalmente debido a una alerta de tormenta severa en el estadio, informaron fuentes de la organización.

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El anuncio oficial de suspensión fue informado minutos después de que ambos equipos se retiraran al vestuario al término de la primera parte, que cerró con victoria 1-0 de los galos y en la que la lluvia apareció desde el minuto 36.

Pero los aficionados que colmaron el Lincoln Financial Field, con capacidad para más de 65.000 espectadores, fueron conminados antes a retirarse de las tribunas y buscar refugio dentro del estadio a través de un mensaje en los parlantes y la pantalla gigante.

Sin embargo, muchos de ellos siguieron en las gradas, algunos protegidos bajo el techo y otros simplemente siguieron en sus puestos aunque protegidos por capas impermeables, según constataron y retrataron los medios internacionales en el lugar.

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