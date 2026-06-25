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Patrik Schick se retira de la selección checa tras el fiasco en el Mundial de Norteamérica 2026

El delantero de 30 años, que milita en el Bayer Leverkusen jugó los tres partidos del mundial con su selección, pero no pudo marcar.

  • El delantero Patrik Schick anunció su retirada de la selección de la República Checa, tras la eliminación del Mundial de Norteamérica 2026. FOTO TOMADA X@bayer04_en
    El delantero Patrik Schick anunció su retirada de la selección de la República Checa, tras la eliminación del Mundial de Norteamérica 2026. FOTO TOMADA X@bayer04_en
Agencia AFP
hace 33 minutos
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El atacante Patrik Schick anunció su retirada de la selección de la República Checa, unas horas después del enorme fiasco del equipo, eliminado como colista del Grupo A del Mundial 2026 después de caer 3-0 ante México.

El jugador de 30 años del Bayer Leverkusen disputó los tres partidos de los checos en el Mundial norteamericano, donde su equipo solo sumó un punto, gracias a un empate ante Sudáfrica, y él no pudo firmar ningún gol.

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Schick había debutado con la selección absoluta de su país en 2016 y desde entonces marcó 26 goles en 56 partidos.

“Mi carrera internacional se cierra hoy”, escribió Schick en su perfil de Instagram.

“Esta decisión no es fruto de un impulso y no viene de la nada. Es una idea que he estado planteándome desde hace mucho tiempo”, añadió.

Schick comenzó su carrera en el Sparta de Praga y luego jugó en Italia (Sampdoria, Roma) antes de pasar al fútbol alemán, donde militó en el RB Leipzig antes de unirse al Bayer Leverkusen en 2020.

Fue una de las figuras de la Eurocopa en 2021, donde acabó como colider de la tabla de anotadores del torneo, con cinco dianas, igualado con el portugués Cristiano Ronaldo.

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Su segundo gol en aquel torneo ante Escocia, con un globo desde cincuenta metros que sorprendió al guardameta David Marshall, entró en la historia de la Eurocopa.

“Me voy orgulloso de lo que consiguió con la camiseta de la República Checa, pero también con la sensación de que el fútbol checo puede hacerlo mucho, mucho mejor, que lo que ha mostrado en los últimos años”, dijo Schick.

“Debemos afrontar la verdad y cambiar muchas cosas que no funcionan”, añadió, sumándose al coro de críticas que en el país piden transformaciones profundas tras la enorme decepción de este Mundial.

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“No estoy diciendo esto por rabia o frustración. Solo lo digo porque me importa el fútbol checo”, sentenció.

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