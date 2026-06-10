Portugal sufrió en su último partido amistoso antes de enfrentar a Colombia en el Mundial: venció 2-1 a Nigeria

Portugal ultimó su preparación para el Mundial de Norteamérica (11 de junio-19 de julio) con una victoria 2-1 sobre Nigeria este miércoles en un amistoso en Leiría (centro de Portugal), donde Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar pese a sus repetidos intentos.
El atacante del Chelsea Pedro Neto abrió el marcador con un disparo cruzado con la zurda (1-0, minuto 23’), pero Nigeria devolvió la igualdad al marcador gracias a Akor Adams, que consiguió irse de tres defensas lusos para introducir el balón entre las piernas del arquero Diogo Costa (1-1, 38’).
El extremo de la Juventus Francisco Conceiçao dio la victoria a la Seleçao con un disparo cruzado con la pierna izquierda (2-1, 75’).