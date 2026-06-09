Estos son los partidos más caros y con más audiencia durante el Mundial de Norteamérica 2026, ¿asistirá a alguno?

El fútbol en 2026, con el Mundial a pocos días de comenzar, ya no se mide solo en goles; se calcula en transacciones bancarias y récords de transmisión simultánea, de los cuales millones de personas serán testigos en todo el mundo durante casi un mes y medio de torneo.
La Copa del Mundo de Norteamérica, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, se ha consolidado como el evento deportivo más costoso y masivo de la historia humana, superando los parámetros económicos previos de la Fifa, según la misma entidad.