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Estos son los partidos más caros y con más audiencia durante el Mundial de Norteamérica 2026, ¿asistirá a alguno?

La Copa del Mundo de 2026 redefine el concepto de masas y consumo deportivo, convirtiendo los estadios de Estados Unidos, México y Canadá en los escenarios más caros del planeta durante las próximas semanas.

  • Con boletos de fase de grupos que igualan el costo de un Super Bowl y palcos premium cotizados en miles de dólares, el torneo se ha transformado en un fenómeno financiero sin precedentes históricos. FOTO: Adidas y Fifa
    Con boletos de fase de grupos que igualan el costo de un Super Bowl y palcos premium cotizados en miles de dólares, el torneo se ha transformado en un fenómeno financiero sin precedentes históricos. FOTO: Adidas y Fifa
  • El estadio MetLife de Estados Unidos, donde se jugará la final del Mundial. FOTO: Getty
    El estadio MetLife de Estados Unidos, donde se jugará la final del Mundial. FOTO: Getty
  • El partido entre Colombia y Portugal es uno de los más atractivos en el Mundial de Norteamérica 2026. FOTO: Getty y FCF
    El partido entre Colombia y Portugal es uno de los más atractivos en el Mundial de Norteamérica 2026. FOTO: Getty y FCF
  • Jugadores de la Selección Colombia celebrando un gol en un partido amistoso. FOTO: Selección Colombia
    Jugadores de la Selección Colombia celebrando un gol en un partido amistoso. FOTO: Selección Colombia
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El fútbol en 2026, con el Mundial a pocos días de comenzar, ya no se mide solo en goles; se calcula en transacciones bancarias y récords de transmisión simultánea, de los cuales millones de personas serán testigos en todo el mundo durante casi un mes y medio de torneo.

La Copa del Mundo de Norteamérica, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, se ha consolidado como el evento deportivo más costoso y masivo de la historia humana, superando los parámetros económicos previos de la Fifa, según la misma entidad.

El estadio MetLife de Estados Unidos, donde se jugará la final del Mundial. FOTO: Getty
El estadio MetLife de Estados Unidos, donde se jugará la final del Mundial. FOTO: Getty

La burbuja de la fase de grupos: los partidos más caros

La fiebre por los boletos quebró la lógica comercial en la primera etapa del torneo. Un partido de primera fase ha roto todos los techos financieros proyectados para esta instancia. El choque entre Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami se convirtió en el juego más caro de la fase de grupos.

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La combinación de la comunidad colombiana local y la presencia de Cristiano Ronaldo elevó los precios de reventa hasta un rango entre los USD $2.200 y los USD $5.000 por asiento. Las selecciones anfitrionas también impulsan la inflación del mercado secundario.

El partido inaugural en el Estadio Azteca, que marcará el debut de la selección de Estados Unidos, registra un costo promedio por boleto de USD $1.840 debido a la alta demanda de los aficionados norteamericanos y mexicanos.

El partido entre Colombia y Portugal es uno de los más atractivos en el Mundial de Norteamérica 2026. FOTO: Getty y FCF
El partido entre Colombia y Portugal es uno de los más atractivos en el Mundial de Norteamérica 2026. FOTO: Getty y FCF

El costo de la gloria

A medida que el torneo avanza hacia las fases de eliminación directa, el valor de las localidades escala a cifras que superan los registros históricos de eventos como el Super Bowl o la final de la Champions League.

Los boletos para las llaves correspondientes a los cuartos de final entraron al mercado secundario con un precio base de USD $4.500. Esos mismos asientos alcanzan topes que superan los USD $5.250 en las plataformas de distribución comercial autorizadas y de reventa legal.

La final del campeonato mantiene la cotización más alta de todo el calendario deportivo. Los tiques o entradas oficiales y de reventa para la final en el MetLife Stadium de Nueva York iniciaron en un piso de USD $2.200, registrando transacciones de hasta USD $6.730 en los sectores y palcos de categoría premium.

La batalla por las pantallas: los partidos con más audiencia

El negocio del torneo se duplica en el terreno de los derechos de transmisión y las métricas de conectividad digital a nivel global, tal cual lo han detallado expertos y medios internacionales.

Las proyecciones de audiencia estiman que la final y el partido inaugural superarán los mil millones de espectadores concurrentes en todo el planeta. Los partidos de México en el Estadio Azteca y el resto de las sedes nacionales aseguran los picos de ‘rating’ más altos del continente americano.

Jugadores de la Selección Colombia celebrando un gol en un partido amistoso. FOTO: Selección Colombia
Jugadores de la Selección Colombia celebrando un gol en un partido amistoso. FOTO: Selección Colombia

El fenómeno de masas fuera de las federaciones de Europa está liderado por los equipos sudamericanos. Los encuentros de las selecciones de Argentina y Brasil concentran los mayores niveles de audiencia televisiva y digital del torneo en el mercado internacional.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el partido entre Colombia y Portugal es el más caro de la fase de grupos del Mundial 2026?
Según la información conocida hasta ahora, el encuentro entre Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami se convirtió en el partido más costoso de la fase de grupos debido a la alta demanda generada por la comunidad colombiana en Estados Unidos y por la presencia de Cristiano Ronaldo. Esta combinación llevó los precios de reventa a valores entre US$2.200 y US$5.000 por asiento.
¿Cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial 2026 en Nueva York?
La final del Mundial 2026, programada en el MetLife Stadium de Nueva York, registra los precios más altos del torneo. Las entradas oficiales y de reventa parten desde aproximadamente US$2.200 y pueden alcanzar hasta US$6.730 en sectores premium y palcos especiales.
¿Qué partido inaugural del Mundial 2026 tiene una de las mayores demandas de entradas?
El partido inaugural en el Estadio Azteca presenta una de las mayores demandas de boletos del torneo. La expectativa por el debut de Estados Unidos y el interés de aficionados mexicanos y estadounidenses han impulsado un costo promedio cercano a los US$1.840 por entrada.
¿Cuáles serán los partidos con más audiencia durante el Mundial de Norteamérica 2026?
Las proyecciones indican que la final del Mundial 2026 y el partido inaugural serán los eventos con mayor audiencia global, con posibilidades de superar los mil millones de espectadores concurrentes. Además, los encuentros de México como anfitrión y los partidos de Argentina y Brasil concentrarán algunos de los mayores niveles de audiencia televisiva y digital.
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