“Elegía qué partidos jugar”: el presidente del Fenerbahçe también deja mal parado a Jhon Jáder Durán

En declaraciones recogidas por el medio turco Yeni Açik, el directivo fue contundente al explicar que la decisión se tomó tras varios episodios que, según él, afectaban la disciplina del equipo. “Si hubiéramos seguido con Durán, habríamos traicionado al equipo”, afirmó Saran.

La carrera reciente del delantero colombiano Jhon Jáder Durán vuelve a estar rodeada de polémica. En las últimas horas, el presidente del Fenerbahçe, Sadettin Saran, reveló las razones que llevaron al club turco a acelerar la salida del atacante, quien apenas permaneció un semestre en la institución.

La situación que terminó por agotar la paciencia de los dirigentes ocurrió el pasado 29 de enero, cuando el jugador se habría negado a viajar con el plantel a Bucarest para disputar un partido de la Europa League contra el FCSB. Según el dirigente, ese episodio marcó un punto de quiebre dentro del club.

“Empezó a priorizarse a sí mismo. Dijo: ‘No iré al partido de visitante en Bucarest’. Esa fue la gota que colmó el vaso. En el Fenerbahçe, nadie puede elegir qué partidos jugar”, recalcó Saran al explicar la postura de la directiva.

Tras su salida del club turco, Durán se marchó al Zenit ruso, dejando un balance de 21 partidos disputados con el Fenerbahçe, en los que anotó cinco goles y aportó tres asistencias.

Sin embargo, las críticas al comportamiento del delantero no comenzaron en Turquía. En su etapa anterior con el Al Nassr FC, el presidente del club árabe, Abdullah Al-Majed, también cuestionó públicamente la actitud del futbolista colombiano.

“Su comportamiento fue poco profesional. Fue a negociar con otro club sin permiso. Le permitimos irse porque la oferta que recibimos nos pareció aceptable”, aseguró el directivo. Incluso fue más allá al señalar que, de haberse mantenido el jugador en la institución, la situación habría escalado. “Si se hubiera quedado, habríamos tomado medidas muy duras contra él y habríamos tenido problemas. Afortunadamente, las cosas no salieron como él quería”, insistió.

En medio de estas polémicas, Durán —quien ha pasado por tres clubes en los últimos 14 meses— también reapareció esta semana para responder a las declaraciones de Carlos Valderrama. El ‘Pibe’ había sugerido que el delantero prácticamente se había apartado solo del combinado nacional tras una supuesta pelea con compañeros durante un partido de eliminatorias frente a la Selección de Perú, en el que fue sustituido durante el entretiempo.

El atacante negó tajantemente esa versión y aseguró que nunca existió un conflicto dentro del vestuario. Además, recordó que en su momento tanto él como el seleccionador Néstor Lorenzo habían desmentido cualquier incidente.