“Dimos todo, pero nos faltó el gol; ahora es levantarnos y seguir porque tenemos una gran familia”: Daniel Muñoz

Luego de pasar el trago amargo de la eliminación y el llanto por decirle adiós al Mundial de Norteamérica, el defensa antioqueño Daniel Muñoz habló sobre la derrota por los penales ante Suiza.

Hay que recordar que Muñoz marcó dos goles en el Mundial, ante Uzbekistán y República del Congo, y luchó ante Suiza, pero en esta ocasión el gol no llegó y, tras el empate 0-0, la definición se dio por penales.

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Muñoz, quien se mostró triste por la eliminación, también sostuvo que todo pasa por algo y que lo único que tienen claro es que dieron todo en el campo.