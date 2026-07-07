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“Dimos todo, pero nos faltó el gol; ahora es levantarnos y seguir porque tenemos una gran familia”: Daniel Muñoz

Colombia quedó eliminada del Mundial de Norteamérica, desde los lanzamientos de penal, tras empatar 0-0 con Suiza.

  • Los jugadores durante la serie de penales ante Suiza en la definición del paso a los cuartos de lugar del Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
    Los jugadores durante la serie de penales ante Suiza en la definición del paso a los cuartos de lugar del Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Luego de pasar el trago amargo de la eliminación y el llanto por decirle adiós al Mundial de Norteamérica, el defensa antioqueño Daniel Muñoz habló sobre la derrota por los penales ante Suiza.

Hay que recordar que Muñoz marcó dos goles en el Mundial, ante Uzbekistán y República del Congo, y luchó ante Suiza, pero en esta ocasión el gol no llegó y, tras el empate 0-0, la definición se dio por penales.

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Muñoz, quien se mostró triste por la eliminación, también sostuvo que todo pasa por algo y que lo único que tienen claro es que dieron todo en el campo.

“No hay nada que reprocharnos, es aceptar la voluntad de Dios; lo dimos todo en la cancha, creamos situaciones de gol, generamos juego y por momentos fuimos superiores, pero no entró el balón”. Y continúo: “luego, en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte, pero yo creo que esto es algo que ya estaba escrito; dejamos en alto el nombre de Colombia. Lastimosamente, volvió a pasar que nos queda faltando un poquito más, pero agradecido con esta gran familia”.

Vea también: Segunda serie de penales que Colombia falla en un Mundial: esta vez se despide de Norteamérica

Muñoz también mencionó que “ahora toca volver a levantarnos y seguir porque tenemos un gran grupo, una hermosa familia y hay que seguir sobre lo que ya hemos construido”.

Es la segunda vez en un Mundial que Colombia queda por fuera desde la tanda de penales; la primera había sido en Rusia 2018, cuando los cafeteros empataron 1-1 contra Inglaterra y perdieron 4-3 en los penales, con los lanzamientos fallados de Mateus Uribe y Carlos Bacca.

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