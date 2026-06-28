Santiago Arias y el mensaje del vestuario de la Selección Colombia: “todos estamos listos para responder’”

La Selección Colombia volvió a dejar una imagen sólida tras empatar con Portugal en el cierre de la fase de grupos del Mundial. Más allá del resultado, el equipo confirmó la fortaleza de un plantel en el que todos los futbolistas se sienten preparados para responder cuando el entrenador los necesite.

Así lo expresó Santiago Arias, quien destacó la competencia interna que existe en la Selección, especialmente en una posición tan exigente como el lateral derecho, donde comparte la disputa por un puesto con Daniel Muñoz, uno de los jugadores más destacados del torneo.

Lejos de hablar de una rivalidad, el experimentado defensor explicó que ambos tienen características diferentes y que la decisión siempre pasa por las necesidades del cuerpo técnico.

“Tanto Dani como yo tenemos características diferentes. Él es para un tipo de partido y yo para otro. Al final el que elige es el entrenador, pero los 26 convocados tienen la posibilidad y han hecho méritos para jugar”, aseguró.

Arias resaltó que el buen ambiente que existe dentro del grupo ha sido una de las claves del crecimiento que ha mostrado Colombia durante el campeonato. Para él, la competencia interna eleva el nivel de todos los jugadores sin afectar la unidad del vestuario.

“Sea quien sea el que esté adentro, tanto el que juega como el que no, siempre está apoyando a su compañero. Tener tan buenos jugadores hace que el que está en tu posición quiera jugar y quiera hacerlo lo mejor posible, pero todos tiramos para el mismo lado”, afirmó.