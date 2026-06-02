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Brasil emprendió su viaje a Estados Unidos para el Mundial, así fue la despedida de los dirigidos por Carlo Ancelotti

Los aficionados de la Canarinha están pendientes de la evolución de Neymar, quien tiene una molestia física.

  • Con Neymar en primera fila, así viajó Brasil a Estados Unidos para el inicio del Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X@CBF_Futebol
    Con Neymar en primera fila, así viajó Brasil a Estados Unidos para el inicio del Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X@CBF_Futebol
Agencia AFP
hace 3 horas
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La Selección de Brasil emprendió su camino rumbo a Estados Unidos. Tras pasar por la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y luego tomar el vuelo chárter que llevó al equipo al Mundial de Norteamérica 2026.

Antes de iniciar el viaje, el técnico Carlo Ancelotti, habló con los medios, sobre la actualidad de la selección y confirmó que no tiene afán de recuperar a Neymar antes de tiempo, pero insistió en que la progresión de su molestia va de buena manera.

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Carlo Ancelotti, dijo que no tiene prisa con la recuperación de Neymar, quien “está progresando bien” de su lesión a pocos días del debut de la Canarinha en el Mundial de Norteamérica.

¿Qué lesión sufrió Neymar?

El astro brasileño, de 34 años, sufrió en mayo una dolencia muscular en la pantorrilla derecha, que pone en duda si estará listo para el estreno de la que sería su cuarta Copa del Mundo.

“Está progresando bien, está trabajando bien, no tenemos prisa”, dijo el italiano Ancelotti al llegar este martes a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde se alojará la delegación brasileña, según un vídeo distribuido por la FIFA.

Máximo goleador de la Seleção con 79 goles, por encima de Pelé, el delantero del Santos no juega con Brasil desde finales de 2023 debido a recurrentes problemas físicos.

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“Todo el mundo sabe de la expectativa sobre Brasil; llegamos listos”, dijo Ancelotti, al frente del pentacampeón mundial desde hace un año.

“Esta Copa del Mundo no tiene un favorito, Brasil va a competir con todos”, agregó el técnico, cinco veces campeón de la Champions League.

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En los últimos cinco Mundiales, Brasil apenas superó una vez los cuartos de final. Fue en 2014, cuando perdió como local 7-1 ante Alemania en la semifinal.

La Canarinha, que no gana el título mundial desde 2002, se estrenará el 13 de junio en el Mundial de Norteamérica contra Marruecos, ambos en el Grupo C, que completan Escocia y Haití.

Previamente, jugará el sábado un último amistoso contra Egipto.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Ancelotti sobre Neymar?
El entrenador afirmó que el jugador está progresando bien y que Brasil no tiene prisa por adelantar su regreso.
¿Cuándo debutará Brasil en el Mundial 2026?
La selección brasileña iniciará su participación el 13 de junio frente a Marruecos.
¿Cuántos goles tiene Neymar con Brasil?
Neymar es el máximo goleador histórico de la selección brasileña con 79 anotaciones.
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