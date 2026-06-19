Noche agridulce para Brasil: goleó a Haití, pero se preocupan por la lesión de Raphinha y la ausencia de Neymar

Se esperaba que brillara. Era un partido en el que podía mostrarle su calidad a quienes lo critican de manera vehemente en Brasil. Aunque Raphinha es uno de los mejores extremos del mundo y ha tenido muy buenas presentaciones con el Barcelona español, para el que juega, no ha logrado tener el mismo salto de calidad con el seleccionado de su país.
El futbolista, que tiene 29 años y disputa en Norteamérica su segundo Mundial, tuvo un buen inicio de partido contra Haití en Philadelphia. Tenía en su mente un objetivo claro: marcar el primer gol de su carrera en una Copa del Mundo. En Qatar 2022 lo intentó, pero no lo logró.