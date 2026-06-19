Noche agridulce para Brasil: goleó a Haití, pero se preocupan por la lesión de Raphinha y la ausencia de Neymar

Se esperaba que brillara. Era un partido en el que podía mostrarle su calidad a quienes lo critican de manera vehemente en Brasil. Aunque Raphinha es uno de los mejores extremos del mundo y ha tenido muy buenas presentaciones con el Barcelona español, para el que juega, no ha logrado tener el mismo salto de calidad con el seleccionado de su país. El futbolista, que tiene 29 años y disputa en Norteamérica su segundo Mundial, tuvo un buen inicio de partido contra Haití en Philadelphia. Tenía en su mente un objetivo claro: marcar el primer gol de su carrera en una Copa del Mundo. En Qatar 2022 lo intentó, pero no lo logró.

En el duelo ante los centroamericanos, aunque estuvo cerca, le ocurrió lo mismo. Raphinha marcó. En su festejo hubo una gran emoción. Sin embargo, el juez central no lo convalidó: su asistente le avisó que estaba en fuera de lugar. El extremo quedó frustrado, pero siguió jugando, buscando alcanzar su sueño. No obstante, el destino tenía escrito algo diferente. Cuando iban 40 minutos del primer tiempo y Brasil ya vencía 2-0 a los haitianos con dos goles de Matheus Cuña, quien festejó sus primeras dianas en un Mundial, Raphinha sintió una molestia en una pierna. Se quedó parado, con cara de frustración. Los compañeros se acercaron. Hablaron con él. Pidió cambió. Ancelotti lo reemplazó, buscando prevenir que la lesión fuera más grave. Rayan entró en su lugar.

Cuando salió de la cancha, se veía molesto, triste. El técnico le tendió la mano y se la dio a medias. Sus compañeros en el banco hicieron lo propio para animarlo. Ahora, la Selección de Brasil, que está en la pelea por quedar en el primer puesto del Grupo C con Marruecos, espera que una de sus figuras se recupere, al igual que Neymar, para lo que viene en la Copa del Mundo.

¿Qué se sabe de la recuperación de Neymar?

La expectativa que generó la convocatoria de Neymar para jugar el Mundial 2026 con la Selección de Brasil, no ha logrado convertirse en realidad en las dos jornadas que se han jugado del torneo. Ya pasó un mes desde que el futbolista sufrió una lesión de segundo grado en el gemelo de su pierna derecha cuando jugaba con el Santos, poco antes de llegar a la concentración de la Selección.

El extremo, una de las grandes estrellas del seleccionado brasileño, no ha logrado terminar su recuperación. Por eso, no estuvo ni entre los convocados de Ancelotti para disputar el duelo contra Haití que se juega en el estadio de Philadelphia, en Estados Unidos. El futbolista brasileño, de 34 años, subió una foto a sus redes sociales en las que se muestra viendo el partido de la Selección de Brasil por televisión, con sus piernas metidas en botas de compresión, por lo general utilizadas para acelerar procesos de recuperación muscular.