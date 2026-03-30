Faltó mayor autocrítica de Lorenzo tras las derrotas de Colombia ante Croacia y Francia: más excusas que soluciones

El discurso del técnico Néstor Lorenzo tras los recientes compromisos de la Selección Colombia ha dejado más preguntas que certezas. Si bien es válido reconocer la jerarquía de los rivales y entender estos partidos como pruebas de alto nivel, también es cierto que faltó una dosis mayor de autocrítica para analizar lo ocurrido en cancha, tanto en el funcionamiento colectivo como en los rendimientos individuales.
Los aficionados colombianos, que acompañaron masivamente al equipo en ambos encuentros, merecen explicaciones más claras sobre el nivel mostrado por la Tricolor. Más allá de los códigos internos del vestuario, el hincha espera una lectura más profunda y transparente, especialmente cuando los resultados y el juego no convencen.