Cuadrado defiende a James pese a su falta de continuidad: “Va a llegar muy bien al Mundial”

A pocas semanas de que la Selección Colombia comience su preparación definitiva rumbo al Mundial, la situación de James Rodríguez en el Minnesota United sigue generando debate. El volante cucuteño continúa sin lograr continuidad ni regularidad en su club, lo que ha encendido las alarmas sobre su estado de forma de cara a la cita mundialista. Sin embargo, en medio de las dudas, también surgen voces de respaldo que piden paciencia y confianza en el capitán de la tricolor.
Una de esas voces es la de Juan Guillermo Cuadrado, referente de la Selección Colombia, quien salió en defensa del ’10’ y pidió no subestimar su importancia dentro del proyecto de Néstor Lorenzo. En entrevista con ESPN, el extremo antioqueño fue claro al señalar que James sigue siendo una pieza fundamental para el equipo nacional, pese a su irregular presente a nivel de clubes.